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Кубок Украины
02 ноября 2023, 12:22 | Обновлено 02 ноября 2023, 12:23
735
2

Сегодня состоятся заключительные матчи 1/4 финала Кубка Украины

«Полесье» примет «Александрию», а «Ворскла» поедет в гости к «Оболони»

02 ноября 2023, 12:22 | Обновлено 02 ноября 2023, 12:23
735
2
Сегодня состоятся заключительные матчи 1/4 финала Кубка Украины
УАФ

Сегодня, 2 ноября, состоятся 2 заключительных матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

В 15:00 «Полесье» Юрия Калитвинцева на домашнем стадионе в Житомире примет «Александрию» Руслана Ротаня. Поединок рассудит арбитр Виталий Романов.

Во втором матче дня встретятся киевская «Оболонь» и полтавская «Ворскла». Игра состоится на стадионе «Оболонь-Арена» и начнется свистком Дениса Шурмана в 17:00.

В предыдущих 2 матчах 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» на выезде разгромил сумскую «Викторию» (3:0), а «Черноморец» с хет-триком Андрея Штогрина не оставил шансов луганской «Заре» (4:1).

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Источник Sport.ua
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nick07
Фінал Полісся-Шахтар? 
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bklochok
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