Сегодня состоятся заключительные матчи 1/4 финала Кубка Украины

Сегодня, 2 ноября, состоятся 2 заключительных матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу.

В 15:00 «Полесье» Юрия Калитвинцева на домашнем стадионе в Житомире примет «Александрию» Руслана Ротаня. Поединок рассудит арбитр Виталий Романов.

Во втором матче дня встретятся киевская «Оболонь» и полтавская «Ворскла». Игра состоится на стадионе «Оболонь-Арена» и начнется свистком Дениса Шурмана в 17:00.

В предыдущих 2 матчах 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» на выезде разгромил сумскую «Викторию» (3:0), а «Черноморец» с хет-триком Андрея Штогрина не оставил шансов луганской «Заре» (4:1).