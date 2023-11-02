Сегодня состоятся заключительные матчи 1/4 финала Кубка Украины
«Полесье» примет «Александрию», а «Ворскла» поедет в гости к «Оболони»
Сегодня, 2 ноября, состоятся 2 заключительных матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу.
В 15:00 «Полесье» Юрия Калитвинцева на домашнем стадионе в Житомире примет «Александрию» Руслана Ротаня. Поединок рассудит арбитр Виталий Романов.
Во втором матче дня встретятся киевская «Оболонь» и полтавская «Ворскла». Игра состоится на стадионе «Оболонь-Арена» и начнется свистком Дениса Шурмана в 17:00.
В предыдущих 2 матчах 1/4 финала Кубка Украины «Шахтер» на выезде разгромил сумскую «Викторию» (3:0), а «Черноморец» с хет-триком Андрея Штогрина не оставил шансов луганской «Заре» (4:1).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонский клуб оказался под ударом из-за финансовых махинаций прежних собственников
Ига в двух сетах выиграла у Коко во 2-м туре группы «Четумаль»