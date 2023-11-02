Без Алькараса и Медведева. Определены пары 1/8 финала на Мастерсе в Париже

1 ноября завершились все матчи 1/8 финала на турнире серии АТР 100 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Роману Сафиуллину.

Третий сеяный Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову, а после показал средний палец французской публике.

Прошлогодний победитель Мастерса Хольгер Руне уверенно начал защиту титула, обыграв Доминика Тима.

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович справился с Томасом Мартином Этчеверри.

АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Таллон Грикспор

Даниэль Альтмайер – Хольгер Руне [6]

Янник Синнер [4] – Алекс де Минаур [13]

Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублев [5]



Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло – Хуберт Хуркач [11]

Александр Бублик – Григор Димитров

Стефанос Циципас [7] – Александр Зверев [10]

Карен Хачанов [16] – Роман Сафиуллин