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ATP
02 ноября 2023, 04:42 | Обновлено 02 ноября 2023, 05:06
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0

Без Алькараса и Медведева. Определены пары 1/8 финала на Мастерсе в Париже

Карлос неожиданно уступил Роману Сафиуллину, Даниил проиграл Григору Димитрову

02 ноября 2023, 04:42 | Обновлено 02 ноября 2023, 05:06
99
0
Без Алькараса и Медведева. Определены пары 1/8 финала на Мастерсе в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

1 ноября завершились все матчи 1/8 финала на турнире серии АТР 100 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Роману Сафиуллину.

Третий сеяный Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову, а после показал средний палец французской публике.

Прошлогодний победитель Мастерса Хольгер Руне уверенно начал защиту титула, обыграв Доминика Тима.

Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович справился с Томасом Мартином Этчеверри.

АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Таллон Грикспор
Даниэль Альтмайер – Хольгер Руне [6]
Янник Синнер [4] – Алекс де Минаур [13]
Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублев [5]

Нижняя часть сетки

Франсиско Черундоло – Хуберт Хуркач [11]
Александр Бублик – Григор Димитров
Стефанос Циципас [7] – Александр Зверев [10]
Карен Хачанов [16] – Роман Сафиуллин

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Ботик ван де Зандсхулп Новак Джокович Таллон Грикспор Даниэль Альтмайер Хольгер Руне Янник Синнер Алекс де Минаур Андрей Рублев Франсиско Черундоло Хуберт Хуркач Александр Бублик Григор Димитров Стефанос Циципас Александр Зверев Карен Хачанов Роман Сафиуллин ATP Париж Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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