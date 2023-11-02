Без Алькараса и Медведева. Определены пары 1/8 финала на Мастерсе в Париже
Карлос неожиданно уступил Роману Сафиуллину, Даниил проиграл Григору Димитрову
1 ноября завершились все матчи 1/8 финала на турнире серии АТР 100 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно уступил Роману Сафиуллину.
Третий сеяный Даниил Медведев проиграл Григору Димитрову, а после показал средний палец французской публике.
Прошлогодний победитель Мастерса Хольгер Руне уверенно начал защиту титула, обыграв Доминика Тима.
Первый номер рейтинга АТР Новак Джокович справился с Томасом Мартином Этчеверри.
АТР 1000 Париж. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Таллон Грикспор
Даниэль Альтмайер – Хольгер Руне [6]
Янник Синнер [4] – Алекс де Минаур [13]
Ботик ван де Зандсхулп – Андрей Рублев [5]
Нижняя часть сетки
Франсиско Черундоло – Хуберт Хуркач [11]
Александр Бублик – Григор Димитров
Стефанос Циципас [7] – Александр Зверев [10]
Карен Хачанов [16] – Роман Сафиуллин
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