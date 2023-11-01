Сенсация в Париже. Алькарас уступил Сафиуллину на старте Мастерса

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) неожиданно завершил выступления на турнире серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала испанец в двух сетах проиграл «нейтральному» теннисисту Роману Сафиуллину (АТР 45) за 1 час и 39 минут.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/16 финала

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала Роман сыграет против Карена Хачанова.