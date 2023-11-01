ATP01 ноября 2023, 00:05 |
139
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Сенсация в Париже. Алькарас уступил Сафиуллину на старте Мастерса
Карлос неожиданно проиграл «нейтральному» теннисисту в 1/16 финала
01 ноября 2023, 00:05 |
139
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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) неожиданно завершил выступления на турнире серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/16 финала испанец в двух сетах проиграл «нейтральному» теннисисту Роману Сафиуллину (АТР 45) за 1 час и 39 минут.
АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/16 финала
Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:3, 6:4
Это была первая встреча теннисистов.
В 1/8 финала Роман сыграет против Карена Хачанова.
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На підсумковому мало що йому світитиме, максимум вихід з групи.
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