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  4. Сенсация в Париже. Алькарас уступил Сафиуллину на старте Мастерса
ATP
01 ноября 2023, 00:05 |
139
1

Сенсация в Париже. Алькарас уступил Сафиуллину на старте Мастерса

Карлос неожиданно проиграл «нейтральному» теннисисту в 1/16 финала

01 ноября 2023, 00:05 |
139
1
Сенсация в Париже. Алькарас уступил Сафиуллину на старте Мастерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) неожиданно завершил выступления на турнире серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала испанец в двух сетах проиграл «нейтральному» теннисисту Роману Сафиуллину (АТР 45) за 1 час и 39 минут.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/16 финала

Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 6:3, 6:4

Это была первая встреча теннисистов.

В 1/8 финала Роман сыграет против Карена Хачанова.

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Роман Сафиуллин Карлос Алькарас (теннисист) ATP Париж
Источник Sport.ua
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Arty900
На підсумковому мало що йому світитиме, максимум вихід з групи.
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