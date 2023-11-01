Виталий РОМАН: «Проиграли опыту игроков Днепра-1»

В перенесенном поединке 5-го тура чемпионата УПЛ 1 ноября футболисты «Руха» уступили «Днепру-1» – 0:2.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua защитник львовян Виталий Роман рассказал, что помешало хозяевам добиться положительного результата:

– Думаю, что днепряне наиграли на победу. Как по мне, сказался, прежде всего, больший опыт гостей. Они в дебюте вытерпели, когда мы благодаря высокому прессингу заставляли их только обороняться, а потом, в отличие от нас, реализовали свои голевые моменты.

– На послематчевой пресс-конференции главный тренер львовян Виталий Пономарев говорил, что если бы в начале матча Василий Рунич воспользовался прекрасной возможностью отличиться у чужих ворот, то все могло пойти по другому сценарию.

– От технического брака не застрахованы даже «звезды» мирового футбола. Не безгрешным был и я. Вывод один: на тренировкам надо еще больше работать. К сожалению, приходится констатировать, что нас выбил из колеи первый пропущенный мяч.

– Странно, ведь в этом сезоне «Рух» уже добывал волевые победы.

– На этот раз – не получилось: нам противостоял соперник, который умело контролировал темп, когда надо успокаивал игру, но в любой момент мог добавить.

– Возможно, когда хозяевам не удалось забить быстрый гол, то стоило изменить тактику и больше действовать на контратаках, которые раньше часто приносили им дивиденды?

– Этот вопрос лучше задать нашим тренерам. Но поскольку не удалось достичь положительного результата, то в этом виноваты, прежде всего, мы сами.

– «Рух» потерпел первое поражение на своем поле, не скажется ли это негативно на психологическом состоянии львовских футболистов?

– Не думаю. Как по мне, непобедимых команд не бывает. Поэтому никакой трагедии не произошло, тем более, что «Рух» только становится на ноги. Вот почему надо серьезно поработать над ошибками, как следует настроиться и двигаться дальше.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от поединка перенесенной игры 5-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:2).