Виталий ПОНОМАРЕВ: «Соперник обыграл нас за счет мастерства»

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от поединка перенесенной игры 5-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:2).

«Я благодарю ребят за игру. Они провели качественный матч, согласно нашей установки. Играли агрессивно. Это тот случай, когда соперник обыграл нас за счет мастерства. Мы проповедуем агрессивный футбол. Если бы мы реализовали свои моменты, игра могла бы по-другому сложиться. Однако еще раз подчеркиваю, что сейчас команда соперника более мастерская, чем наша. Не по качеству команды, а именно по мастерству отдельных футболистов.

Момент с Руничем – это может случиться с любым футболистом. Я всегда говорю, что можно ругать футболиста за то, что он не хочет работать на поле, не отдается. Впрочем, за технический брак я никогда не ругаю. Надо работать на тренировках, потому что с любым футболистом такое может произойти» – сказал Пономарев.

После 12 сыгранных поединков УПЛ «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ с 20 очками.