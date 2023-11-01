Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Соперник обыграл нас за счет мастерства»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 20:37 | Обновлено 01 ноября 2023, 20:38
277
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Соперник обыграл нас за счет мастерства»

Главный тренер «Руха» – о матче с «Днепром-1»

01 ноября 2023, 20:37 | Обновлено 01 ноября 2023, 20:38
277
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Соперник обыграл нас за счет мастерства»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился впечатлениями от поединка перенесенной игры 5-го тура УПЛ против «Днепра-1» (0:2).

«Я благодарю ребят за игру. Они провели качественный матч, согласно нашей установки. Играли агрессивно. Это тот случай, когда соперник обыграл нас за счет мастерства. Мы проповедуем агрессивный футбол. Если бы мы реализовали свои моменты, игра могла бы по-другому сложиться. Однако еще раз подчеркиваю, что сейчас команда соперника более мастерская, чем наша. Не по качеству команды, а именно по мастерству отдельных футболистов.

Момент с Руничем – это может случиться с любым футболистом. Я всегда говорю, что можно ругать футболиста за то, что он не хочет работать на поле, не отдается. Впрочем, за технический брак я никогда не ругаю. Надо работать на тренировках, потому что с любым футболистом такое может произойти» – сказал Пономарев.

После 12 сыгранных поединков УПЛ «Рух» занимает 5 место в турнирной таблице УПЛ с 20 очками.

По теме:
Рух – Днепр-1 – 0:2. Филиппов и Пихаленок. Видео голов и обзор матча
МАКСИМОВ: «Сегодня 13-я игра была, и это число стало для Днепра-1 удачным»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Хотелось бы, чтобы этот сезон УПЛ сменил чемпиона»
Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Теннис | 01 ноября 2023, 01:45 1
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA

Джессика выиграла у Арины в двух сетах во 2-м туре группы Бакалар

Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове
Футбол | 01 ноября 2023, 19:55 14
Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове
Днепряне врываются в тройку. Днепр-1 уверенно обыграл Рух во Львове

Команда Юрия Максимова продолжила набирать обороты под занавес первого круга

Миколенко сыграет с первых минут против Бернли
Футбол | 01.11.2023, 20:52
Миколенко сыграет с первых минут против Бернли
Миколенко сыграет с первых минут против Бернли
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
Футбол | 01.11.2023, 15:21
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
ВИДЕО. Кубок Испании. Жирона вырвала победу благодаря ассисту Довбика
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
Футбол | 01.11.2023, 06:55
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
ФОТО. Лица Холанда и Мбаппе, когда Месси выиграл Золотой мяч 2023
31.10.2023, 03:36 6
Футбол
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
31.10.2023, 05:13
Теннис
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 8
Футбол
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 51
Футбол
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
01.11.2023, 10:37 3
Бокс
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
31.10.2023, 09:11 40
Футбол
Умер спортивный журналист Артем Франков
Умер спортивный журналист Артем Франков
01.11.2023, 00:48 30
Футбол
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
ВИДЕО. Огорчил Европу. 40-летний игрок встал в ворота и отбил пенальти
31.10.2023, 04:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем