Стало известно, когда может состояться внеочередной Конгресс УАФ

Как стало известно Sport.ua, в эти дни областные ассоциации футбола проводят внеочередные Конференции, одним из вопросов повестки дня которых является требование к Исполкому УАФ назначить дату внеочередного отчетно-выборного Конгресса УАФ.

По информации нашего источника, если все требования Устава УАФ будут соблюдены, то внеочередной Конгресс может состояться в конце января, или в начале февраля 2024 года.

Напомним, что действующий президент УАФ Андрей Павелко уже длительное время находится во львовском СИЗО по делу против руководства ассоциации относительно хищения бюджетных средств, выделенных на строительство завода по изготовлению искусственного травяного покрытия.

Если отчетно-выборный Конгресс УАФ все же состоится в январе-феврале 2024 года, то одним из главных фаворитов на должность Президента Украинской ассоциации футбола может стать бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, в мае 2022 года из-за войны Украинская ассоциация футбола перенесла свой Конгресс, на котором должны были состояться выборы президента.