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Украина. Премьер лига
08 мая 2022, 22:27 | Обновлено 08 мая 2022, 22:29
148
0

Исполком УАФ перенес конгресс и выборы президента ассоциации

Единственным кандидатом на выборах должен стать Андрей Павелко

08 мая 2022, 22:27 | Обновлено 08 мая 2022, 22:29
148
0
Исполком УАФ перенес конгресс и выборы президента ассоциации
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Из-за войны Украинская ассоциация футбола перенесла свой Конгресс, на котором должны состояться выборы президента.

После начала войны руководство УАФ остановило футбол в стране, перешло на работу в режиме координационного штаба и решило не проводить выборы президента. Об этом ассоциация не объявляла на официальном сайте.

Решение не проводить конгресс принял исполком УАФ. Единственным кандидатом на выборах должен стать действующий руководитель УАФ Андрей Павелко.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Трибуна
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