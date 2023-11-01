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  4. Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 01 ноября 2023, 20:13
3137
14

Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»

Легенда «Динамо» – о возвращении Андрея Ярмоленко

01 ноября 2023, 20:12 | Обновлено 01 ноября 2023, 20:13
3137
14
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
ФК Динамо. Олег Лужный

Легенда и бывший капитан киевского «Динамо» Олег Лужный поделился мнениями о трансферной стратегии столичного клуба.

«Я вообще этого не понимаю. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и здесь берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клубов. Каково содержание этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя? Вместо того чтобы усилить команду, команда стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали», – сказал Лужный.

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Олег Лужный Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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Комментарии 14
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GloryUkraine
У Суркіса фінансова ситуація не найкраща тому і продав гравців, а Ярмолу взяв щоби не тратити грошей на якогось легіонера. Він і Будулая не звільняє, бо треба буде виплатити компенсацію і шукати іншого тренера та знову тратитися.
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+7
Mac_Gyver
Було б краще якби Забарний та Циганков все ще боролися за 3-є місце в УПЛ?
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+4
didora
Лужний мабуть у Австралії весь цей час жив. Хто в УПЛ під час війни приїде. Або дурак або бідний, якого в Європі не беруть. Та ще й в Сурка менше бабла ніж у Ахмета. Корче з себе спеціаліста. І тут і профану все зрозуміло, як 2×2.
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+3
Владислав Рейский
для этого уровня упл и дк планировалось что ярмо будет топ
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+3
romario1501
 Ярмоленко по багатьох статистичних показниках найкращий в УПЛ і в Динамо
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Я то же самое писал до перехода, кучу минусов получил, что говорит о том, что болельщики хотели возвращения, так чо на Суркеза пенять тогда?
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+1
luceorius
 Також не розумію трансферу Ярмоленка  Коли продано все, що можна, залишились переважно  неліквіди, за винятком хіба що Бущана, то для чого зараз у команді Ярмоленко? Чи не краще широко залучати молодих?
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0
Gargantua
идея трансфера понятна: игрок опытный, должен был стать лидером коллектива, примером для молодежи.
Но я был против этого трансфера. 
Лучше бы оставили Перриса и купили центрального защитника. 
Некрасиво получилось с зп. Возможно это был один из факторов, испортивших атмосферу в раздевалке.
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0
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u6464u
Хазяїн барин , вам уже Ігор Михайлович неодноразового про це говорив , ви що хлопці трошки нерозумієте ситуацію .
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-1
Remark
Ідіот!
Чим трансфер капітана збірної України поганий? 
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-2
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