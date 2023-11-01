Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»

Легенда и бывший капитан киевского «Динамо» Олег Лужный поделился мнениями о трансферной стратегии столичного клуба.

«Я вообще этого не понимаю. Руководство клуба продает Забарного, Цыганкова, Миколенко – и здесь берут Ярмоленко. Я не понимаю стратегию клубов. Каково содержание этого трансфера? Кто вообще порекомендовал руководству сделать такую рокировку в худшую сторону для себя? Вместо того чтобы усилить команду, команда стала гораздо слабее. Я считаю, что в таком составе команде будет сложно бороться за золотые медали», – сказал Лужный.