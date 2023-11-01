Олег ЛУЖНЫЙ: «Динамо не хватает только исполнителей – игроков и тренера»

Легенда и бывший капитан столичного «Динамо» Олег Лужный поделился мнениями по поводу нынешней ситуации в киевском клубе.

«Чего не хватает современному «Динамо»? Не хватает только исполнителей – игроков и тренера. Вот чего действительно не хватает. Я не понимаю, как тренер может проиграть все. Не может попасть не только в Лигу Европы и Лигу чемпионов, а даже в Лигу конференций – это впервые в истории такое! – и все равно остается дальше тренером. Я, может, что-то не понимаю в этой ситуации?

Если бы кто-то был другой, свой украинский тренер, блогеры и журналисты, они бы уже загнали его не знаю куда – депортировали бы из страны. Сказали бы, что такого тренера не может быть в стране, а об этом никто ничего плохого не пишет. Хотя он команду загнал на самое дно, которого еще глубже не может быть. Просто обидно, что «Динамо» Киев – такого уровня команда, команда Лиги чемпионов. Каждый раз они играли в Лиге чемпионов, а здесь в Лигу конференций попасть не могут. Уровень игроков очень плох. Очень слабенькие. Уровень игроков «Динамо» Киев сейчас не соответствует 10-му месту УПЛ», – сказал Лужный.

Напомним, что после девяти матчей в Украинской Премьер-лиге «Динамо» имеет 16 очков и занимает седьмое место.