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Молодежные турниры
01 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 01 ноября 2023, 19:19
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0

Тренер сборной Украины WU-19: «Осталась довольна футболистками»

Наталья Игнатович – о выступлении команды в отборе к Евро-2024 (WU-19)

01 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 01 ноября 2023, 19:19
51
0
Тренер сборной Украины WU-19: «Осталась довольна футболистками»
УАФ. Наталия Игнатович

Исполняющая обязанности главного тренера молодежной женской сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович подвела итоги выступления команды в Армении, где состоялись матчи первого раунда квалификации чемпионата Европы 2024 года (WU-19) в Лиге В. Украинки, напомним, заняли первое место в своей группе, опередив сборные Армении, Люксембурга и Северной Македонии.

– К сожалению, информации о соперницах было мало и ничего не оставалось, как определяться с их сильными и слабыми местами уже непосредственно по ходу турнира. Кстати, то, что украинки своих первых оппоненток, сборные Армении и Люксембурга, сокрушили с одинаковым счетом 6:0, не должно вводить в заблуждение. Те оказали упорное сопротивление.

– Что же помогло одержать верх?
– Хозяйкам следует отдать должное за старательность, но с тактической подготовкой у них были проблемы. Этим мои подопечные и воспользовались, наказав армянок за ошибки в подстраховке после вертикальных пасов.

Что же сборной Люксембурга, то она сосредоточилась исключительно на обороне, и в дебюте нелегко было найти щель в ее защитных редутах. Дела пошли веселее, когда мы внесли коррективы и акцентировали внимание подопечных на фланговых атаках. Соперницы начали не успевать перестроиться и запаниковали. И еще должны быть довольны, что мяч лишь шесть раз попадал в сетку их ворот.

– Благодаря лучшему соотношению забитых и пропущенных мячей в последнем матче с Северной Македонией украинок устраивала даже ничья...
– Да, однако ситуация кардинально изменилась, когда в дебюте пропустили: наши стопперы не успели за вьюнкой Селой, которая и открыла счет. Однако это только сплотило девушек, они четко придерживались установки, стараясь все комбинации завершать ударами из-за пределов штрафной площадки или пасами вразрез. Именно в таком стиле украинки еще до перерыва вышли вперед. Сначала балканки сфолили на Радионовой, и сама потерпевшая реализовала пенальти. А вскоре Радионова ассистировала Сербук, которая во второй раз заставила капитулировать вратаря оппоненток – 2:1.

Поскольку македонки и в дальнейшем рассчитывали только с помощью длинных передач вывести на ударную позицию проворную Селу, а наши защитницы уже были готовы к этому и умело играли на опережение, то шансов спастись у соперниц не было.

– Что дальше?
– В декабре состоится жеребьевка второго раунда отбора чемпионата Европы 2024 года. Сборная Украины будет выступать уже в Лиге А, где соперницы будут более искусные. Это меня не пугает. Я осталась довольна теми футболистками, которые были в моем распоряжении в Армении. Если ротация в составе и будет, то минимальная. В частности, я рассчитываю на нападающего Евгению Беляеву, которой выступить в Армавире помешала травма.

По теме:
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женская сборная Украины по футболу U-19 Наталья Игнатович
Источник Украинская ассоциация футбола
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