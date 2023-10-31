ФОТО. Холанд поздравил Месси с получением 8-го Золотого мяча

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не остался в стороне от того факта, что аргентинский форвард Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча в 8-й раз в истории.

Холанд, который занял в голосовании второе место, в инстаграме опубликовал фотографию Месси с призом и подписал ее поздравлением.

«Поздравляю, Лео Месси!» – написал норвежец.

Ранее, напомним, Месси оценил шансы Холанда на выигрыш Золотого мяча.