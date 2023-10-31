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31 октября 2023, 23:39 | Обновлено 31 октября 2023, 23:50
432
0

ФОТО. Холанд поздравил Месси с получением 8-го Золотого мяча

Норвежец был одним из главных конкурентов аргентинца

31 октября 2023, 23:39 | Обновлено 31 октября 2023, 23:50
432
0
ФОТО. Холанд поздравил Месси с получением 8-го Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не остался в стороне от того факта, что аргентинский форвард Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча в 8-й раз в истории.

Холанд, который занял в голосовании второе место, в инстаграме опубликовал фотографию Месси с призом и подписал ее поздравлением.

«Поздравляю, Лео Месси!» – написал норвежец.

Ранее, напомним, Месси оценил шансы Холанда на выигрыш Золотого мяча.

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Золотой мяч Эрлинг Холанд Лионель Месси
Источник Instagram
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