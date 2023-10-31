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31 октября 2023, 12:36 | Обновлено 31 октября 2023, 12:39
520
2

Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»

Аргентинец уверен, что Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе когда-нибудь получат награду

31 октября 2023, 12:36 | Обновлено 31 октября 2023, 12:39
520
2
Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после того, как получил свой 8-й «Золотой мяч», поделился мыслями относительно Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе:

«Холанд и Мбаппе когда-то выиграют «Золотой мяч». Эрлинг также очень заслужил его, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, везде был лучшим бомбардиром. Эта награда могла быть сегодня твоей... Я уверен, что ты выиграешь ее в последующие годы».

Напомним, в гонке за «Золотой мяч» 2023 французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял 3-е место. 2-м стал норвежец из «Ман Сити» Эрлинг Холанд, а награду получила легенда мирового футбола – Лионель Месси.

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Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Золотой мяч Манчестер Сити ПСЖ Интер Майами
Источник Фабрицио Романо
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potemkin78
плохо что он из Норвегии, в основном дают предпочтение за игру за сборные
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ZlayaSobaka
Треба було віддати того м'ча одразу Холанду, це було б з його сторони дуже класно
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