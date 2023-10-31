Лионель МЕССИ: «Холанд заслужил выиграть Золотой мяч»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси после того, как получил свой 8-й «Золотой мяч», поделился мыслями относительно Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе:

«Холанд и Мбаппе когда-то выиграют «Золотой мяч». Эрлинг также очень заслужил его, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, везде был лучшим бомбардиром. Эта награда могла быть сегодня твоей... Я уверен, что ты выиграешь ее в последующие годы».

Напомним, в гонке за «Золотой мяч» 2023 французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе занял 3-е место. 2-м стал норвежец из «Ман Сити» Эрлинг Холанд, а награду получила легенда мирового футбола – Лионель Месси.