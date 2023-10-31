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31 октября 2023, 20:12 | Обновлено 31 октября 2023, 20:17
224
0

Украинцы стали вице-чемпионами студенческого Кубка мира, украинки – 7-е

В Китае честь украинского флага отстаивали коллективы из Киева и Умани

31 октября 2023, 20:12 | Обновлено 31 октября 2023, 20:17
224
0
Украинцы стали вице-чемпионами студенческого Кубка мира, украинки – 7-е
УАФ

В Цзиньцзяне (Китай) завершился розыгрыш Кубка мира по футболу среди университетов – 2023 FISU University World Cup Football. Борьбу за трофей вели восемь женских и 12 мужских коллективов.

Женская сборная Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины в группе проиграла три матча из трех – командам из Франции (0:1), Таиланда (0:5) и Бразилии (0:5). В стыковом матче за седьмую итоговую позицию уманчанки обыграли соперниц из Гвинеи – 4:1.

Мужская команда Государственного торгово-экономического университета (Киев) смогла дойти до финала. В группе наши ребята одолели представителей Австралии (6:0) и Южной Кореи (2:1), в четвертьфинале обыграли оппонентов из Аргентины (3:0), а в полуфинале – из Уругвая (2:0).

В решающем поединке киевляне встретились с бразильцами. Основное и дополнительное время завершились ничьей – 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались соперники – 6:5. Украинцы были вынуждены довольствоваться вторым итоговым местом.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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