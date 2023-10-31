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Чемпионат Украины
Рух Львов
01.11.2023 18:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 18:48 | Обновлено 31 октября 2023, 18:49
203
0

Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября в 18:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги

31 октября 2023, 18:48 | Обновлено 31 октября 2023, 18:49
203
0
Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В среду, 1 ноября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Суспильне и Спорт-1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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