Украина. Премьер лига31 октября 2023, 18:48 | Обновлено 31 октября 2023, 18:49
203
0
Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 18:00 поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги
31 октября 2023, 18:48 | Обновлено 31 октября 2023, 18:49
203
0
В среду, 1 ноября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против днепровского «Днепра-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Суспильне и Спорт-1.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2023, 17:10 0
31 октября состоялся матч 1/8 финала Кубка Короля «Аль-Фатех» – «Аль-Шабаб»
Футбол | 30 октября 2023, 23:40 4
Вручение самой престижной награды состоялрсь в Париже 30 октября
Футбол | 31.10.2023, 04:34
Теннис | 31.10.2023, 05:13
Футбол | 31.10.2023, 13:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2023, 10:36
30.10.2023, 08:36 7
30.10.2023, 07:33
30.10.2023, 23:30 55
Теннис
30.10.2023, 16:54 50
29.10.2023, 20:15 82
30.10.2023, 19:47