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Украина. Премьер лига
31 октября 2023, 18:29 |
195
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1

Во Львове состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги

31 октября 2023, 18:29 |
195
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1
ФК Рух Львов

В среду, 1 ноября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Суспильне и Спорт-1.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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