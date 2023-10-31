Украина. Премьер лига31 октября 2023, 18:29 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Днепр-1
Во Львове состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги
31 октября 2023, 18:29 |
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В среду, 1 ноября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против днепровского «Днепра-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Суспильне и Спорт-1.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1».
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