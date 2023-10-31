В среду, 1 ноября, состоится матч 5 тура украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Суспильне и Спорт-1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Днепр-1».