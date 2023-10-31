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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Жаль, что Манчестер Юнайтед выглядит так безнадежно»
Англия
31 октября 2023, 18:03 |
298
0

Арсен ВЕНГЕР: «Жаль, что Манчестер Юнайтед выглядит так безнадежно»

Экс-тренер «Арсенала» – о кризисе в «Манчестер Юнайтед»

31 октября 2023, 18:03 |
298
0
Арсен ВЕНГЕР: «Жаль, что Манчестер Юнайтед выглядит так безнадежно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился своим мнением относительно разгромного поражения «Манчестер Юнайтед» 0:3 от «Манчестер Сити» в дерби:

«Разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» от «Сити»? Я бы сказал, что все вполне закономерно. Пропасть между двумя командами становилась все больше по ходу игры.

В конце концов, жаль, что такой большой клуб, как «Манчестер Юнайтед», выглядит так безнадежно. Я не вижу, за счет чего они могут в чем-то прибавить. Эта команда сегодня потеряла уверенность, качество и даже характер».

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Арсен Венгер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Источник Beinsports.com
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