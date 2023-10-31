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  4. Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
WTA
31 октября 2023, 04:54 |
356
0

Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?

Магда Линетт назвала причину, из-за которой Итоговый турнир проходит в Канкуне

31 октября 2023, 04:54 |
356
0
Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт (WTA 23) рассказала, почему Итоговый турнир WTA решили провести в Канкуне (Мексика), а не в Остраве (Чехия), как изначально планировалось:

«Минусом в Остраве было то, что у нас не было стопроцентной гарантии, что все девочки смогут сыграть. Если хотя бы одну не пустяли в страну, турнир не состоялся бы, что повлекло б за собой огромный штраф», – заявила Магда.

На турнире WTA Finals 2023 выступает первая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко.

Линетт до сентября 2023 года входила в Совет игроков при WTA.

Отметим, что в июле 2023 года министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации теннисистки из россии с территории страны перед стартом турнира WTA 250 в Праге.

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Магда Линетт Арина Соболенко Итоговый турнир WTA WTA
Источник sport.interia.pl
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