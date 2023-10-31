Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?

Польская теннисистка Магда Линетт (WTA 23) рассказала, почему Итоговый турнир WTA решили провести в Канкуне (Мексика), а не в Остраве (Чехия), как изначально планировалось:

«Минусом в Остраве было то, что у нас не было стопроцентной гарантии, что все девочки смогут сыграть. Если хотя бы одну не пустяли в страну, турнир не состоялся бы, что повлекло б за собой огромный штраф», – заявила Магда.

На турнире WTA Finals 2023 выступает первая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко.

Линетт до сентября 2023 года входила в Совет игроков при WTA.

Отметим, что в июле 2023 года министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации теннисистки из россии с территории страны перед стартом турнира WTA 250 в Праге.