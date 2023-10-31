Хотели, чтоб сыграла Соболенко. Почему WTA Finals 2023 проводят не в Чехии?
Магда Линетт назвала причину, из-за которой Итоговый турнир проходит в Канкуне
Польская теннисистка Магда Линетт (WTA 23) рассказала, почему Итоговый турнир WTA решили провести в Канкуне (Мексика), а не в Остраве (Чехия), как изначально планировалось:
«Минусом в Остраве было то, что у нас не было стопроцентной гарантии, что все девочки смогут сыграть. Если хотя бы одну не пустяли в страну, турнир не состоялся бы, что повлекло б за собой огромный штраф», – заявила Магда.
На турнире WTA Finals 2023 выступает первая ракетка мира из беларуси Арина Соболенко.
Линетт до сентября 2023 года входила в Совет игроков при WTA.
Отметим, что в июле 2023 года министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации теннисистки из россии с территории страны перед стартом турнира WTA 250 в Праге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На чемпионате мира 2023 по мини-футболу в ОАЭ завершился групповой раунд
Элина впервые попала в сотку лучших теннисисток планеты в 2013 году