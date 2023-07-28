Из Чехии депортировали теннисистку из рф, которая приехала на турнир WTA

Министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации теннисистки из россии с территории страны:

«Полиция Чехии во время проверки гражданки россии в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии.

По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран (рф и рб) уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства», – говорится в сообщении МВД Чехии.

Имя теннисистки не сообщается. С 31 июля по 5 августа в Праге пройдет турнир серии WTA 250.

В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан прокомментировал эту ситуацию:

«В ситуации, когда россия убивает мирное население в Украине, невозможно соревноваться с россиянами на спортивных турнирах. Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие россиян в соревнованиях на территории нашей страны. Полиция ее неукоснительно выполняет», – написал Ракушан в Twitter.