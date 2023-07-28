Из Чехии депортировали теннисистку из рф, которая приехала на турнир WTA
Имя спортсменки не называется
Министерство внутренних дел Чехии сообщило о депортации теннисистки из россии с территории страны:
«Полиция Чехии во время проверки гражданки россии в аэропорту приказала ей покинуть страну. Она уже уехала из Чехии.
По имеющейся информации, другие теннисистки из этих стран (рф и рб) уже не приедут. Полиция действует в соответствии с законами и постановлениями правительства», – говорится в сообщении МВД Чехии.
Имя теннисистки не сообщается. С 31 июля по 5 августа в Праге пройдет турнир серии WTA 250.
В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан прокомментировал эту ситуацию:
«В ситуации, когда россия убивает мирное население в Украине, невозможно соревноваться с россиянами на спортивных турнирах.Поэтому наше правительство приняло постановление, запрещающее участие россиян в соревнованиях на территории нашей страны. Полиция ее неукоснительно выполняет», – написал Ракушан в Twitter.
V situaci, kdy Rusko zabíjí na Ukrajině civilisty, není zároveň možné s ruskými sportovci měřit síly na sportovních kláních. Proto naše vláda přijala nařízení, které účast ruských sportovců a soutěží v ČR zakazuje. A policie ho důsledně uplatňuje. ￼Díky. ￼￼￼ https://t.co/Ulq9Sj3EE4— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 28, 2023
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