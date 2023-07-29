Стало известно, какую российскую теннисистку депортировали из Чехии

Теннисистка из россии Анастасия Павлюченкова (WTA 98) сообщил в своем Instagram о том, что ее депортировали из Чехии и не допустили к хардовому турниру серии WTA 250 в Праге (Чехия).

«Привет. Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу участвовать в турнире в Праге на следующей неделе.

Сейчас я продолжаю подготовку на хардовых кортах к US Series. Увидимся в Цинциннати и на US Open», – написала Павлюченкова.

В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.