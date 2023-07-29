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WTA
29 июля 2023, 19:51 |
1286
1

Стало известно, какую российскую теннисистку депортировали из Чехии

Анастасия Павлюченкова опубликовала сообщение в своем Instagram

29 июля 2023, 19:51 |
1286
1
Стало известно, какую российскую теннисистку депортировали из Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Теннисистка из россии Анастасия Павлюченкова (WTA 98) сообщил в своем Instagram о том, что ее депортировали из Чехии и не допустили к хардовому турниру серии WTA 250 в Праге (Чехия).

«Привет. Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу участвовать в турнире в Праге на следующей неделе.

Сейчас я продолжаю подготовку на хардовых кортах к US Series. Увидимся в Цинциннати и на US Open», – написала Павлюченкова.

В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.

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Анастасия Павлюченкова дисквалификация WTA Прага
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Чому уряд Чехії може а інші, ні. Треба щоб ці істоти забули дорогу з болот.
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