Стало известно, какую российскую теннисистку депортировали из Чехии
Анастасия Павлюченкова опубликовала сообщение в своем Instagram
Теннисистка из россии Анастасия Павлюченкова (WTA 98) сообщил в своем Instagram о том, что ее депортировали из Чехии и не допустили к хардовому турниру серии WTA 250 в Праге (Чехия).
«Привет. Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу участвовать в турнире в Праге на следующей неделе.
Сейчас я продолжаю подготовку на хардовых кортах к US Series. Увидимся в Цинциннати и на US Open», – написала Павлюченкова.
В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.
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