WTA прокомментировала недопуск россиянок на турнир в Праге
Еще одно очень «мощное» заявление от организации
WTA прокомментировала недопуск российских теннисисток на турнир в Праге.
«WTA решительно осуждает войну в Украине и предосудительные действия российского правительства. WTA также продолжает поддерживать украинских спортсменов Тура, как и всех спортсменов WTA, которые сталкиваются с огромными трудностями в качестве профессиональных спортсменов, в то время как многие их близкие и их страна подвергаются нападкам со стороны россии.
Отдельные игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в Туре на нейтральной основе. Несмотря на нейтралитет, чешские власти отказывают некоторым игрокам WTA в участии в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.
Правила WTA гласят, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно по заслугам, без дискриминации. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими вопросами», – сказано в заявлении WTA.
В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.
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