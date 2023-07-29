Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA прокомментировала недопуск россиянок на турнир в Праге
WTA
29 июля 2023, 12:52 | Обновлено 29 июля 2023, 13:32
1036
4

WTA прокомментировала недопуск россиянок на турнир в Праге

Еще одно очень «мощное» заявление от организации

29 июля 2023, 12:52 | Обновлено 29 июля 2023, 13:32
1036
4
WTA прокомментировала недопуск россиянок на турнир в Праге
WTA

WTA прокомментировала недопуск российских теннисисток на турнир в Праге.

«WTA решительно осуждает войну в Украине и предосудительные действия российского правительства. WTA также продолжает поддерживать украинских спортсменов Тура, как и всех спортсменов WTA, которые сталкиваются с огромными трудностями в качестве профессиональных спортсменов, в то время как многие их близкие и их страна подвергаются нападкам со стороны россии.

Отдельные игроки WTA, имеющие российское/белорусское гражданство, продолжают выступать в Туре на нейтральной основе. Несмотря на нейтралитет, чешские власти отказывают некоторым игрокам WTA в участии в турнире WTA 250, который должен состояться в Праге на следующей неделе.

Правила WTA гласят, что все игроки должны быть допущены к соревнованиям WTA исключительно по заслугам, без дискриминации. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, учитывая важные соображения, связанные с этими сложными геополитическими вопросами», – сказано в заявлении WTA.

В июне 2023 года правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на территории рф, а также ввело запрет для российских спортсменов и команд выступать на соревнованиях на территории Чехии.

По теме:
Катарина Завацкая – Таисия Мордергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Тереза Валентова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ястремская и Завацкая узнали соперниц в квалификации турнира в Праге
WTA WTA Прага дисквалификация россии
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
Футбол | 28 июля 2023, 21:15 7
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций

Туринский клуб нарушил финансовые требования правил УЕФА

Владимир ШАРАН: «Динамо будет бороться только за золотые награды»
Футбол | 29 июля 2023, 10:05 8
Владимир ШАРАН: «Динамо будет бороться только за золотые награды»
Владимир ШАРАН: «Динамо будет бороться только за золотые награды»

Главный тренер «Миная» – о предстоящем матче против киевлян

Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Другие виды | 29.07.2023, 12:28
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Приятная сенсация! Украинки с Харлан – в четвертьфинале ЧМ
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Футбол | 28.07.2023, 21:33
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
Подтвердили амбиции. Полесье отметило выход в УПЛ победой над Вересом
ФОТО. Свитолина и Костюк вместе потренировались в Вашингтоне
Теннис | 29.07.2023, 08:25
ФОТО. Свитолина и Костюк вместе потренировались в Вашингтоне
ФОТО. Свитолина и Костюк вместе потренировались в Вашингтоне
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Ну хоч зараз слово " потужно" в лапки взяли. Тепер стаття має правильний інформаційний характер.
Ответить
+1
AndiM
А "потужного" що тут? Автор статті або не читав заяву або вигадав собі там щось. Оце  потужно  :
"...Правила WTA свідчать, що всі гравці мають бути допущені до змагань WTA виключно за заслугами, без дискримінації..." ?
Ответить
+1
Александр
Никогда чеи не пустят к себе русскиз 
Ответить
0
serhiy
Так ВТА заступилися за москалів і білорашів! Точно-потужна відповідь.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
Харлан получила от МОК лицензию на Игры-2024
28.07.2023, 18:39 14
Другие виды
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
Игорь СУРКИС: «Поведение Харлан – это пример. Чиновники показали трусость»
28.07.2023, 13:05 21
Футбол
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
Источник: FIE отменила дисквалификацию Харлан. Все из-за COVID-протокола
28.07.2023, 20:25 29
Другие виды
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
27.07.2023, 22:25 38
Футбол
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
28.07.2023, 12:25 8
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
Дерек ЧИСОРА: «Один удар может все изменить, но не в случае с Усиком»
27.07.2023, 16:23
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Недоволен результатом. За месяц нереально что-то создать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Недоволен результатом. За месяц нереально что-то создать»
29.07.2023, 05:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем