Итоговый турнир WTA в этом году может пройти в Чехии
В таком случае призовой фонд урежут
Итоговый турнир WTA в текущем сезоне может состоятся в Чехии. Журналистка Синди Шмерлер сообщает, что он может переехать в Остраву, а потом в Прагу.
По информации источника, в таком случае призовой фонд тогда составит 10 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что WTA Finals 2023 переедет в Саудовскую Аравию и на нем разыграют 14-15 миллионов. Пока что в расписании значится как раз Саудовская Аравия.
Изначально турнир должен был пройти в Шэньчжэне (Китай) впервые после введения в стране ограничений COVID-19. В прошлом году соревнования прошли в США.
На данный момент на Итоговый турнир WTA квалифицировались Арина Соболенко и Ига Свёнтек.
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