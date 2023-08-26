Итоговый турнир WTA в этом году может пройти в Чехии

Итоговый турнир WTA в текущем сезоне может состоятся в Чехии. Журналистка Синди Шмерлер сообщает, что он может переехать в Остраву, а потом в Прагу.

По информации источника, в таком случае призовой фонд тогда составит 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что WTA Finals 2023 переедет в Саудовскую Аравию и на нем разыграют 14-15 миллионов. Пока что в расписании значится как раз Саудовская Аравия.

Изначально турнир должен был пройти в Шэньчжэне (Китай) впервые после введения в стране ограничений COVID-19. В прошлом году соревнования прошли в США.

На данный момент на Итоговый турнир WTA квалифицировались Арина Соболенко и Ига Свёнтек.