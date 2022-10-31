Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

В понедельник, 31 октября, по местному времени в Форт-Уэрт (Техас, США) стартует Итоговый турнир WTA.



Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.



Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в воскресенье по местному времени, 6 октября, а финал – в понедельник, 7 октября. По киевскому времени встречи будут сыграны ночью следующего календарного дня.



Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

2 ноября

00:00 - Ига Свёнтек – Дарья Касаткина

02:00 - Кори Гауфф – Каролин Гарсия

1 ноября

00:00 - Джессика Пегула – Мария Саккари

02:00 - Онс Жабер – Арина Соболенко

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Трэйси Остин

Теннисистка Свёнтек Гауфф Гарсия Касаткина Матчи Сеты / Геймы Свёнтек (1) - Гауфф (4) - Гарсия (6) - Касаткина (8) -

Группа Нэнси Ричи

Теннисистка Жабер Пегула Саккари Соболенко Матчи Сеты / Геймы Жабер (2) - Пегула (3) - Саккари (5) - Соболенко (7) -

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.

2. Наибольшее количество сыгранных матчей.

3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.

4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:

- процент выигранных сетов.

- процент выигранных геймов.