Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
В понедельник, 31 октября, по местному времени в Форт-Уэрт (Техас, США) стартует Итоговый турнир WTA.
Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в воскресенье по местному времени, 6 октября, а финал – в понедельник, 7 октября. По киевскому времени встречи будут сыграны ночью следующего календарного дня.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.
РАСПИСАНИЕ
2 ноября
00:00 - Ига Свёнтек – Дарья Касаткина
02:00 - Кори Гауфф – Каролин Гарсия
1 ноября
00:00 - Джессика Пегула – Мария Саккари
02:00 - Онс Жабер – Арина Соболенко
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа Трэйси Остин
|Теннисистка
|Свёнтек
|Гауфф
|Гарсия
|Касаткина
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Свёнтек (1)
|-
|Гауфф (4)
|-
|Гарсия (6)
|-
|Касаткина (8)
|-
Группа Нэнси Ричи
|Теннисистка
|Жабер
|Пегула
|Саккари
|Соболенко
|Матчи
|Сеты / Геймы
|Жабер (2)
|-
|Пегула (3)
|-
|Саккари (5)
|-
|Соболенко (7)
|-
Правила распределения мест:
1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочных» отпугнула трансферная стоимость таланта «Шахтера»
Все этапы соревнования будут включены в официальный календарь АТР