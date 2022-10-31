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WTA
31 октября 2022, 11:42 |
365
0

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

31 октября 2022, 11:42 |
365
0
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
WTA

В понедельник, 31 октября, по местному времени в Форт-Уэрт (Техас, США) стартует Итоговый турнир WTA.

Восемь лучших теннисисток сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки. В плей-офф выходят первые два места.

Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в воскресенье по местному времени, 6 октября, а финал – в понедельник, 7 октября. По киевскому времени встречи будут сыграны ночью следующего календарного дня.

Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей WTA Finals.

РАСПИСАНИЕ

2 ноября

00:00 - Ига Свёнтек – Дарья Касаткина
02:00 - Кори Гауфф – Каролин Гарсия

1 ноября

00:00 - Джессика Пегула – Мария Саккари
02:00 - Онс Жабер – Арина Соболенко

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа Трэйси Остин

Теннисистка Свёнтек Гауфф Гарсия Касаткина Матчи Сеты / Геймы
Свёнтек (1) -
Гауфф (4) -
Гарсия (6) -
Касаткина (8) -

Группа Нэнси Ричи

Теннисистка Жабер Пегула Саккари Соболенко Матчи Сеты / Геймы
Жабер (2) -
Пегула (3) -
Саккари (5) -
Соболенко (7) -

Правила распределения мест:

1. Наибольшее количество побед.
2. Наибольшее количество сыгранных матчей.
3. Личные результаты, если два игрока имеют равное число побед.
4. Если три игрока имеют равенство по количеству побед, то далее в расчет берут следующие критерии:
- процент выигранных сетов.
- процент выигранных геймов.

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Итоговый турнир WTA Мария Саккари Арина Соболенко Ига Свёнтек Кори Гауфф Каролин Гарсия Джессика Пегула Дарья Касаткина Онс Жабер
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Источник Sport.ua
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