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WTA
29 октября 2022, 09:15 |
427
0

Определились составы групп на Итоговом турнире WTA. Свентек вместе с Гауфф

Ига встретится с Кори, Гарсией и Касаткиной

29 октября 2022, 09:15 |
427
0
Определились составы групп на Итоговом турнире WTA. Свентек вместе с Гауфф
Twitter. WTA

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

Восемь участниц распределены на две группы, которые в этом году получили название в честь легенд тенниса Трэйси Остин и Нэнси Ричи.

Группа «Трэйси Остин»:

  • Ига Свентек (Польша, 1)
  • Кори Гауфф (США, 4)
  • Каролин Гарсия (Франция, 6)
  • Дарья Касаткина (-, 8)

Группа «Нэнси Ричи»:

  • Онс Жабер (Тунис, 2)
  • Джессика Пегула (США, 3)
  • Мария Саккари (Греция, 5)
  • Арина Соболенко (-, 7)

Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).

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Кори Гауфф Ига Свёнтек Каролин Гарсия Дарья Касаткина Онс Жабер Джессика Пегула Мария Саккари Арина Соболенко Итоговый турнир WTA жеребьевка
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Источник Sport.ua
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