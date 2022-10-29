Определились составы групп на Итоговом турнире WTA. Свентек вместе с Гауфф
Ига встретится с Кори, Гарсией и Касаткиной
Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в одиночном разряде.
Восемь участниц распределены на две группы, которые в этом году получили название в честь легенд тенниса Трэйси Остин и Нэнси Ричи.
Группа «Трэйси Остин»:
- Ига Свентек (Польша, 1)
- Кори Гауфф (США, 4)
- Каролин Гарсия (Франция, 6)
- Дарья Касаткина (-, 8)
Группа «Нэнси Ричи»:
- Онс Жабер (Тунис, 2)
- Джессика Пегула (США, 3)
- Мария Саккари (Греция, 5)
- Арина Соболенко (-, 7)
Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).
#WTAFinals Singles Draw— WTA Insider (@WTA_insider) October 29, 2022
Tracy Austin Group
1. Iga Swiatek
4. Coco Gauff
6. Caroline Garcia
8. Daria Kasatkina
Nancy Richey Group
2. Ons Jabeur
3. Jessica Pegula
5. Maria Sakkari
7. Aryna Sabalenka pic.twitter.com/0hBHxKOR3y
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анна Максименко выиграла турнир в Австрии
Вероятно, рекорд результативности УПЛ устоит