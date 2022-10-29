Определились составы групп на Итоговом турнире WTA. Свентек вместе с Гауфф

Состоялась жеребьевка Итогового турнира WTA в одиночном разряде.

Восемь участниц распределены на две группы, которые в этом году получили название в честь легенд тенниса Трэйси Остин и Нэнси Ричи.

Группа «Трэйси Остин»:

Ига Свентек (Польша, 1)

Кори Гауфф (США, 4)

Каролин Гарсия (Франция, 6)

Дарья Касаткина (-, 8)

Группа «Нэнси Ричи»:

Онс Жабер (Тунис, 2)

Джессика Пегула (США, 3)

Мария Саккари (Греция, 5)

Арина Соболенко (-, 7)

Отметим, что турнир WTA Finals состоится с 31 октября по 7 ноября в в Форт-Уорте (Техас, США).