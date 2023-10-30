Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»

Украинский журналист Игорь Цыганык утверждает, что президент «Динамо» Игорь Суркис может задуматься об увольнении главного тренера команды Мирчи Луческу, если «бело-синие» проиграют «Шахтеру».

«Если «Динамо» проиграет «Шахтеру», то изменения будут мгновенными. Никто не будет дальше терпеть, все понимают, что тренера все равно поменяют летом. В случае поражения Игорь Суркис может принять решение об увольнении Луческу.

В настоящее время «Динамо» не ищет нового наставника, поэтому в случае увольнения Мирчи его место займет кто-то из структуры клуба», – сказал журналист.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.