Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Луческу может покинуть клуб, если киевляне проиграют следующий матч
Украинский журналист Игорь Цыганык утверждает, что президент «Динамо» Игорь Суркис может задуматься об увольнении главного тренера команды Мирчи Луческу, если «бело-синие» проиграют «Шахтеру».
«Если «Динамо» проиграет «Шахтеру», то изменения будут мгновенными. Никто не будет дальше терпеть, все понимают, что тренера все равно поменяют летом. В случае поражения Игорь Суркис может принять решение об увольнении Луческу.
В настоящее время «Динамо» не ищет нового наставника, поэтому в случае увольнения Мирчи его место займет кто-то из структуры клуба», – сказал журналист.
Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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