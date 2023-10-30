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  4. Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 21:00 | Обновлено 30 октября 2023, 21:22
1410
9

Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»

Луческу может покинуть клуб, если киевляне проиграют следующий матч

30 октября 2023, 21:00 | Обновлено 30 октября 2023, 21:22
1410
9
Журналист: «Если Динамо проиграет Шахтеру, то изменения будут мгновенными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Украинский журналист Игорь Цыганык утверждает, что президент «Динамо» Игорь Суркис может задуматься об увольнении главного тренера команды Мирчи Луческу, если «бело-синие» проиграют «Шахтеру».

«Если «Динамо» проиграет «Шахтеру», то изменения будут мгновенными. Никто не будет дальше терпеть, все понимают, что тренера все равно поменяют летом. В случае поражения Игорь Суркис может принять решение об увольнении Луческу.

В настоящее время «Динамо» не ищет нового наставника, поэтому в случае увольнения Мирчи его место займет кто-то из структуры клуба», – сказал журналист.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Мирча Луческу Игорь Суркис Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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AK.228
Треба допомогти бідолашним вболівальникам дінамо
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+2
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roman75zpr
Т.е. прошлого сезона не достаточно было и бока в этом?!... Будет Суркис его терпеть до конца контракта, это бред, конечно, но ждать этого придётся и болельщикам, к сожалению 
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+1
kadaad
Не может, а проиграют! Но не думаю, что тупой Суркис уберет старого тормоза. Привет от болельщика Динамо всяким смердам!
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+1
Vitason
Да коли ти Суркіс,вже зрозумієш,що кращої кандидатури ніж Вернидуб ти не знайдеш,а тим більше зараз в такий час!!
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+1
Burevestnik
мабуть про це Суркіс особисто повідомив Циганика.   
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+1
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Vitaly H
журналіст - циганик ?  чи просто продажна шкура - циганик ?
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0
Владислав Рейский
зачем платить неустойку если можно взять другого как было с шевой в италии, а этот пусть висит себе до конца сезона на контракте просто бы
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0
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