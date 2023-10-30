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  4. Марино ПУШИЧ: «Я считаю, что поединок с Динамо – это большая игра»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 18:50 | Обновлено 30 октября 2023, 19:01
741
1

Марино ПУШИЧ: «Я считаю, что поединок с Динамо – это большая игра»

Главный тренер горняков о следующем матче в УПЛ

30 октября 2023, 18:50 | Обновлено 30 октября 2023, 19:01
741
1
Марино ПУШИЧ: «Я считаю, что поединок с Динамо – это большая игра»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич после победы над сумской «Викторией» (3:0) в четвертьфинале Кубка Украины высказался о принципиальном поединке против киевского «Динамо».

«Противостояние с Луческу? У меня есть уважение к каждому тренеру. Я считаю, что это будет большая игра, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое. Каждый оппонент требует тщательного изучения. Я смотрел много матчей и изучаю соперника, но пока ничего вам рассказать не могу», – сказал Пушич.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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Марино Пушич Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник Трибуна
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