Марино ПУШИЧ: «Я считаю, что поединок с Динамо – это большая игра»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич после победы над сумской «Викторией» (3:0) в четвертьфинале Кубка Украины высказался о принципиальном поединке против киевского «Динамо».

«Противостояние с Луческу? У меня есть уважение к каждому тренеру. Я считаю, что это будет большая игра, но не могу сказать, что чувствую что-то специфическое. Каждый оппонент требует тщательного изучения. Я смотрел много матчей и изучаю соперника, но пока ничего вам рассказать не могу», – сказал Пушич.

Матч «Динамо» и «Шахтера» состоится в пятницу, 3 ноября, он будет домашним для киевлян, проводящих матчи на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало запланировано в 17:00 по киевскому времени.