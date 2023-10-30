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  4. Миколенко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored
Англия
30 октября 2023, 16:34 |
596
0

Миколенко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored

Украинец провел удачный матч против «Вест Хэма»

30 октября 2023, 16:34 |
596
0
Миколенко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную недели АПЛ по версии статистического портала WhoScored.

Вчера, 29 октября Миколенко вышел в основе на матч против «Вест Хэма» (победа 1:0) и провел на поле весь матч. Он получил от WhoScored оценку 7,85.

Это одна из самых высоких оценок среди всех участников того матча, и она позволила Миколенко войти в команду недели на позиции левого защитника. Он оказался единственным игроком «Эвертона», кто попал в команду недели.

Команда недели в АПЛ по версии WhoScored:

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига WhoScored
Источник WhoScored
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