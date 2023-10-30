Миколенко – в команде недели АПЛ по версии WhoScored
Украинец провел удачный матч против «Вест Хэма»
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко попал в символическую сборную недели АПЛ по версии статистического портала WhoScored.
Вчера, 29 октября Миколенко вышел в основе на матч против «Вест Хэма» (победа 1:0) и провел на поле весь матч. Он получил от WhoScored оценку 7,85.
Это одна из самых высоких оценок среди всех участников того матча, и она позволила Миколенко войти в команду недели на позиции левого защитника. Он оказался единственным игроком «Эвертона», кто попал в команду недели.
Команда недели в АПЛ по версии WhoScored:
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