Миколенко получил одну из самых высоких оценок в матче Вест-Хэм – Эвертон

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура АПЛ «Эвертон» сыграл выездной матч против «Вест Хэма». Гости выиграли с минимальным счетом 1:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко появился на поле с первых минут и провел полный матч. Авторитетный портал WhoScored оценил выступления украинца в 7.8 баллов (третья оценка в матче).

Лучшим игроком матча признан автор единственного гола в игре Доминик Калверт-Льюин, выступление которого оценили в 8.1 балл. Полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил получил 7.9 балла.