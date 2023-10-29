Миколенко получил одну из самых высоких оценок в матче Вест-Хэм – Эвертон
Украинец провел полный матч
Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура АПЛ «Эвертон» сыграл выездной матч против «Вест Хэма». Гости выиграли с минимальным счетом 1:0.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко появился на поле с первых минут и провел полный матч. Авторитетный портал WhoScored оценил выступления украинца в 7.8 баллов (третья оценка в матче).
Лучшим игроком матча признан автор единственного гола в игре Доминик Калверт-Льюин, выступление которого оценили в 8.1 балл. Полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил получил 7.9 балла.
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я наоборот говорил, что с приходом Дайча наладятся дела и у Эвертона и у Миколенко.
Пока старт в целом неудачный, но им сильно не повезло в нескольких играх. По игре Эвертон должен быть выше. И Миколенко хорош. Думаю Дайч им доволен.