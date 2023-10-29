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Англия
29 октября 2023, 17:43 | Обновлено 29 октября 2023, 17:48
1100
2

Миколенко получил одну из самых высоких оценок в матче Вест-Хэм – Эвертон

Украинец провел полный матч

29 октября 2023, 17:43 | Обновлено 29 октября 2023, 17:48
1100
2
Миколенко получил одну из самых высоких оценок в матче Вест-Хэм – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 29 октября, в матче 10-го тура АПЛ «Эвертон» сыграл выездной матч против «Вест Хэма». Гости выиграли с минимальным счетом 1:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко появился на поле с первых минут и провел полный матч. Авторитетный портал WhoScored оценил выступления украинца в 7.8 баллов (третья оценка в матче).

Лучшим игроком матча признан автор единственного гола в игре Доминик Калверт-Льюин, выступление которого оценили в 8.1 балл. Полузащитник «Эвертона» Дуайт Макнил получил 7.9 балла.

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АПЛ. Эвертон обыграл Вест Хэм, Миколенко сыграл весь матч
WhoScored Доминик Калверт-Льюин Виталий Миколенко Дуайт Макнил Эвертон Английская Премьер-лига лучший игрок Вест Хэм
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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fifa2020
Миколенко №1 серед всіх гравців команди за 10 турів!
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+3
Gargantua
меня очень удивили слухи, якобы Дайч не доволен Миколенко и хочет от него избавиться.
я наоборот говорил, что с приходом Дайча наладятся дела и у Эвертона и у Миколенко.
Пока старт в целом неудачный, но им сильно не повезло в нескольких играх. По игре Эвертон должен быть выше. И Миколенко хорош. Думаю Дайч им доволен.
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+2
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