Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед никогда не будет играть так, как Аякс»
Тренер «Манчестер Юнайтед» – о сравнении со своей предыдущей командой
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему «Красные дьяволы» не играют так, как его предыдущая команда – «Аякс»:
«Мы никогда не будем играть в такой же футбол, который показывал «Аякс». Здесь у меня другие игроки, я пришел сюда не для этого.
Подбор игроков определяет стиль игры команды. Поэтому мы играем не так, как «Аякс». Так и должно быть, здесь я не могу играть так же. Этого нет в ДНК «Манчестер Юнайтед». Футбол в «Аяксе» специфичный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке».
Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» 0:3.
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