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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед никогда не будет играть так, как Аякс»
Англия
30 октября 2023, 15:06 | Обновлено 30 октября 2023, 15:07
321
2

Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед никогда не будет играть так, как Аякс»

Тренер «Манчестер Юнайтед» – о сравнении со своей предыдущей командой

30 октября 2023, 15:06 | Обновлено 30 октября 2023, 15:07
321
2
Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед никогда не будет играть так, как Аякс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему «Красные дьяволы» не играют так, как его предыдущая команда – «Аякс»:

«Мы никогда не будем играть в такой же футбол, который показывал «Аякс». Здесь у меня другие игроки, я пришел сюда не для этого.

Подбор игроков определяет стиль игры команды. Поэтому мы играем не так, как «Аякс». Так и должно быть, здесь я не могу играть так же. Этого нет в ДНК «Манчестер Юнайтед». Футбол в «Аяксе» специфичный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке».

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» 0:3.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Аякс
Источник Daily Mail
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Gargantua
гоните этого физрука.
опять промазали с тренером
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Перець
Та не дай боже так грати , лисий  мабуть подивився в турнірну таблицю 
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