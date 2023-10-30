Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед никогда не будет играть так, как Аякс»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, почему «Красные дьяволы» не играют так, как его предыдущая команда – «Аякс»:

«Мы никогда не будем играть в такой же футбол, который показывал «Аякс». Здесь у меня другие игроки, я пришел сюда не для этого.

Подбор игроков определяет стиль игры команды. Поэтому мы играем не так, как «Аякс». Так и должно быть, здесь я не могу играть так же. Этого нет в ДНК «Манчестер Юнайтед». Футбол в «Аяксе» специфичный, здесь мы будем играть гораздо более прямолинейно. У нас есть игроки для этого, особенно в атаке».

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» 0:3.