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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Игроки в Манчестер Юнайтед чувствуют себя как на кладбище»
Англия
30 октября 2023, 14:30 |
522
2

Гари НЕВИЛЛ: «Игроки в Манчестер Юнайтед чувствуют себя как на кладбище»

Легенда «Манчестер Юнайтед» – о причинах кризиса в клубе

30 октября 2023, 14:30 |
522
2
Гари НЕВИЛЛ: «Игроки в Манчестер Юнайтед чувствуют себя как на кладбище»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением относительно причин кризиса в клубе:

«Я не вижу выхода, но смена тренера не поможет. Просто представьте, что вы заняты в футбольном клубе, а новый совладелец Рэтклифф просто все уничтожит.

Сейчас в «Манчестер Юнайтед» слишком много негатива. Нет тех, кто уверен в своей работе. Это разъедает и тен Хага. Игроки приходят в «Манчестер Юнайтед» и чувствуют себя как на кладбище».

Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» 0:3.

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник Sky Sports
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Конте давай , багато часу дали лисому три роки а результату немає , тільки всіх плавить 
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