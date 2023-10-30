Англия30 октября 2023, 14:30 |
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Гари НЕВИЛЛ: «Игроки в Манчестер Юнайтед чувствуют себя как на кладбище»
Легенда «Манчестер Юнайтед» – о причинах кризиса в клубе
30 октября 2023, 14:30 |
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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим мнением относительно причин кризиса в клубе:
«Я не вижу выхода, но смена тренера не поможет. Просто представьте, что вы заняты в футбольном клубе, а новый совладелец Рэтклифф просто все уничтожит.
Сейчас в «Манчестер Юнайтед» слишком много негатива. Нет тех, кто уверен в своей работе. Это разъедает и тен Хага. Игроки приходят в «Манчестер Юнайтед» и чувствуют себя как на кладбище».
Вчера «Манчестер Юнайтед» проиграл в дерби «Манчестер Сити» 0:3.
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Конте давай , багато часу дали лисому три роки а результату немає , тільки всіх плавить
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