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Италия
30 октября 2023, 12:55 |
760
0

Тренер, которого рассматривал Шахтер, может возглавить Милан

Игор Тудор может заменить Стефано Пиоли

30 октября 2023, 12:55 |
760
0
Тренер, которого рассматривал Шахтер, может возглавить Милан
ФК Марсель. Игор Тудор

Ряд неудач в ключевых матчах нынешнего сезона заставил руководство «Милана» задуматься над возможным увольнением главного тренера команды Стефано Пиоли. При этом отставка тренера возможна лишь в конце сезона.

По информации итальянских СМИ, «Милан» уже определился с двумя приоритетными кандидатами на замену Пиоли. Это экс-тренер Руслана Малиновского в «Марселе» Игор Тудор, а также Марсело Гальярдо, который в 2014 – 2022 годах работал с «Ривер Плейтом».

Ранее кандидатуру Тудора рассматривал донецкий «Шахтер».

Вчера «Милан» в 10-м туре Серии А сыграл вничью 2:2 с «Наполи».

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Игор Тудор Марсело Гальярдо Милан Стефано Пиоли
Источник La Repubblica
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