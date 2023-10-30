Тренер, которого рассматривал Шахтер, может возглавить Милан

Ряд неудач в ключевых матчах нынешнего сезона заставил руководство «Милана» задуматься над возможным увольнением главного тренера команды Стефано Пиоли. При этом отставка тренера возможна лишь в конце сезона.

По информации итальянских СМИ, «Милан» уже определился с двумя приоритетными кандидатами на замену Пиоли. Это экс-тренер Руслана Малиновского в «Марселе» Игор Тудор, а также Марсело Гальярдо, который в 2014 – 2022 годах работал с «Ривер Плейтом».

Ранее кандидатуру Тудора рассматривал донецкий «Шахтер».

Вчера «Милан» в 10-м туре Серии А сыграл вничью 2:2 с «Наполи».