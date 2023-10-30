Кривбасс снова выиграл, Динамо снова не победило, Полесье держит темп

В центральном поединке тура «Кривбасс» разбил «Днепр-1» и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Динамо» снова не победило – в этот раз команда Луческу сыграла вничью с «Колосом». В матче равных возможностей «Полесье» обыграло «Зарю» и продолжает погоню за «Кривбассом». В битве аутсайдеров – «Миная» и «Вереса», зафиксирована сухая ничья, которая вряд ли порадовала кого-то из соперников.



Перенос тура

Тур снова неполный. Не состоялся один из его центральных поединков – «Черноморец» – «Шахтер». Матч будет сыгран уже в следующем году. Официальную причину переноса озвучили хозяева: «Одесский клуб пошел навстречу чемпиону страны и положительно ответил на предложение «горняков» провести встречу в другую дату. Причина – участие донецкого клуба в Лиге чемпионов и сложная логистика, связанная с насыщенным графиком».

Тревога тура

Из-за воздушной тревоги начало центрального поединка тура «Кривбасс» – «Днепр-1» было отложено более чем на час. Если быть точным – на один час и 20 минут. К счастью, все в итоге обошлось, и игра состоялась.

Матч тура

фк Кривбасс

«Днепр-1» выиграл пять матчей подряд, и в Кривой Рог прибыл в статусе теневого лидера, ведь в случае победы команда Максимова была бы лучшей в УПЛ по потерянным очкам. В свою очередь, «Кривбасс» в последних пяти матчах добыл четыре победы, и у команды Вернидуба были свои виды на игру.

В итоге дерби Днепропетровской области завершилось форменным избиением команды из областного центра. «Днепр-1» на протяжении всего матча действовал очень медленно. А вот «Кривбасс» наоборот – за счет скорости сумел воплотить в забитые мячи сразу три момента. А мог и больше.

Пенальти тура

Забить гол престижа в ворота «Кривбасса» футболисты «Днепра-1» могли в конце матча. На 87-й минуте арбитр встречи Панчишин назначил пенальти в ворота хозяев. Однако Леднев пробил с «точки» неуклюже: мяч прошел над перекладиной.

Голы тура

Отличный удар получился у полузащитника «Кривбасса» Кузыка в матче против «Днепра-1». На 41-й минуте матча Денис получил передачу от Стецькова на правом углу штрафной площади гостей. Он сместился почти на линию штрафной зоны, убрал оппонента, и крученным ударом отправил мяч в дальний верхний угол ворот. Без шансов для вратаря «днепрян» Кинарейкина.

Классный гол в ворота «Динамо» забил и полузащитник «Колоса» Лучкевич. На 51-й минуте встречи Милько сделал передачу с левого фланга атаки на правый. Там мяч подобрал Лучкевич, и слета зарядил в дальний верхний угол ворот. Бущан спасти свою команду не мог при всем желании.

Ничья тура

«Динамо» снова не выиграло. В третьем поединке подряд. Однако в этот раз команда Луческу не проиграла. Так что уже есть прогресс.

Киевляне открыли счет в игре против «Колоса» первыми: отличился Тымчик в середине первого тайма. Но в начале второй половины встречи хозяева счет сравняли: отличился Лучкевич. На большее соперников не хватило.

Удаление тура

На 63-й минуте матча «Колос» – «Динамо» гости остались в меньшинстве: был удален Ванат. Динамовский форвард получил второе предупреждение – за симуляцию. Владислав уж очень откровенно «рисовал» нарушение правил в борьбе с Емцем у входа в штрафную площадь. Арбитр Козыряцкий на эти «художества» нападающего не купился, справедливо наградив симулянта желтой карточкой, которая стала для него второй.

ФК Динамо

После матча наставник «Динамо» Луческу акцентировал внимание именно на этом эпизоде, ставшем, по его словам, главной причиной недобора его командой двух очков. Тренер упрекал арбитра в том, что тот не посмотрел эпизод по «телевизору», вынося Ванату второе предупреждение. Румын то ли не знал, то ли забыл, что ВАР проверяет лишь прямую красную карточку…

Комбинация тура

Отличную атаку разогнали футболисты «Полесья» на 16-й минуте поединка против «Зари». Подопечные Калитвинцева атаковали левым флангом. В атаке были задействованы и игроки защиты, и игроки нападения. Финальным аккордом комбинации стала выверенная передача Кушниренко на Макуану, который в борьбе с двумя защитниками «Зари» не стушевался и пробил мимо голкипера Турбаевского.

Рекорд тура

С каждым игровым днем настроение «Александрии» ухудшается. После двух стартовых побед команда Ротаня забуксовала. И наотрез отказывается побеждать. В этот раз александрийцы не победили в игре против «Руха». Хотя и не проиграли. Уже хорошо. В итоге серия «Александрии» без побед насчитывает уже десять матчей.

Разборки тура

Матч за шесть очков – так кратко можно охарактеризовать битву двух главных на данный момент аутсайдеров УПЛ – «Миная» и «Вереса». Победа давала любому из оппонентов неплохие дивиденды. А команде Лавриненко – и вовсе хорошие. Но боевой поединок с обилием голевых моментов завершился нулевой ничьей, которая вряд ли порадовала обе стороны.

Стандарт тура

Как по нотам разыграли футболисты ЛНЗ штрафной удар на 29-й минуте матча с «Оболонью». Бойко сделал навесную передачу с фланга в штрафную площадь «пивоваров», где Хобленко головой переправил мяч от ближней штанги на дальнюю, и Ковалев в падении вогнал мяч в сетку ворот Рыбки.

Ошибка тура

Если бы не роковая оплошность голкипера «Металлиста 1925» Мозиля в конце матча против «Ворсклы», харьковчане наверняка смогли бы одержать победу. Но вместо трех очков им пришлось довольствоваться одним баллом. Полузащитник полтавской команды Нестеренко пытался выполнить подачу. Мяч у него срезался, и голкипер «25-х» Мозиль должен был спокойно завершить игровой эпизод. Но вместо того, чтобы зафиксировать мяч, Олег нечаянно забросил его себе в ворота.

Символическая сборная тура