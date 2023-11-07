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  4. Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира
WTA
07 ноября 2023, 08:15 |
534
0

Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира

Юлия Стародубцева в очередной раз обновила личный рекорд

07 ноября 2023, 08:15 |
534
0
Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На прошлой неделе женщины сыграли Итоговый турнир WTA в Канкуне, а перед этим соревнования WTA Elite Trophy в Чжухае.

Главным изменением по итогу последних значимых турниров в сезоне стало то, что полька Ига Свёнтек вернула себе статус первой ракетки мира, опередив Арину Соболенко. В первой десятке состоялась еще одна рокировка, Онс Жабер и Маркета Вондроушова поменялись местами.

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, которая выиграла WTA Elite Trophy, максимально приблизилась к десятому месту. Финалистка Чжэн Циньвень дебютировала в топ-15.

Топ-10 рейтинга WTA

Четыре лучшие украинские теннисистки сохранили свои места в топ-40. Катерина Байндл опустилась ближе к концу первой сотни, также немного потеряли Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Володько. Улучшили свое положение Дарья Снигур и Юлия Стародубцева, вторая в очередной раз переписала личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Марта Костюк и Людмила Киченок остались на своих позициях. Надежда Киченок, Ангелина Калинина и сестры Колб поднялись.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Итоговый турнир WTA WTA Elite Trophy
Источник Sport.ua
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