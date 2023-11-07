Рейтинг WTA. Свёнтек вернула статус первой ракетки мира

На прошлой неделе женщины сыграли Итоговый турнир WTA в Канкуне, а перед этим соревнования WTA Elite Trophy в Чжухае.

Главным изменением по итогу последних значимых турниров в сезоне стало то, что полька Ига Свёнтек вернула себе статус первой ракетки мира, опередив Арину Соболенко. В первой десятке состоялась еще одна рокировка, Онс Жабер и Маркета Вондроушова поменялись местами.

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, которая выиграла WTA Elite Trophy, максимально приблизилась к десятому месту. Финалистка Чжэн Циньвень дебютировала в топ-15.

Топ-10 рейтинга WTA

Четыре лучшие украинские теннисистки сохранили свои места в топ-40. Катерина Байндл опустилась ближе к концу первой сотни, также немного потеряли Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Катерина Володько. Улучшили свое положение Дарья Снигур и Юлия Стародубцева, вторая в очередной раз переписала личное достижение.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Марта Костюк и Людмила Киченок остались на своих позициях. Надежда Киченок, Ангелина Калинина и сестры Колб поднялись.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA