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  4. ЛУЧКЕВИЧ: «Колос был интереснее Динамо в атаке»
Украина. Премьер лига
30 октября 2023, 02:20 |
56
0

ЛУЧКЕВИЧ: «Колос был интереснее Динамо в атаке»

Он забил в двух матчах подряд и принес своей команде четыре очка

30 октября 2023, 02:20 |
56
0
ЛУЧКЕВИЧ: «Колос был интереснее Динамо в атаке»
ФК Колос. Валерий Лучкевич

Полузащитник «Колоса» Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (1:1).

«Настроение у команды положительное, но игра складывалась так, что мы чувствовали, что можем победить. Хотя соперником было и «Динамо», но мне кажется, что у нас было больше моментов и в нападении были более интересными.

Игра действительно была тяжелая из-за очень сильного ветра, но погода была одинаковой для обеих команд. После «Александрии» мы ощущали усталость, но мы имеем все необходимое для восстановления, и мы были хорошо готовы.

Как я забил в двух матчах подряд? Два раза пробил по воротам, дважды забил (смеется). Но произошло это в результате командных действий. Их результат воплотился в два моих гола. Мы всей командой стремимся к победам в каждом матче и сражаемся друг за друга.

«Динамо» – бренд украинского футбола, как ни крути. Каждая игра против них дает мотивацию для любой команды. Несмотря на то, что лидеры – Ярмоленко травмирован, Шапаренко недавно восстановился от травмы, все равно «Динамо» – «Динамо», – приводит слова Валерия Лучкевича УПЛ-ТВ.

Напомним, что у «Колоса» и «Динамо» по 16 очков. Но команда из Ковалевки провела на три игры больше.

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Валерий Лучкевич Колос Ковалевка Динамо Киев Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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