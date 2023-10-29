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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
29.10.2023 19:30 – FT 2 : 2
Валенсия
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Испания
29 октября 2023, 21:46 | Обновлено 29 октября 2023, 22:28
357
0

Валенсия поделила очки с Атлетиком. Яремчук отыграл 22 минуты

Завершился матч 11-го тура Ла Лиги

29 октября 2023, 21:46 | Обновлено 29 октября 2023, 22:28
357
0
Валенсия поделила очки с Атлетиком. Яремчук отыграл 22 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня, 29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании «Атлетик Бильбао» на своем поле принимал «Валенсию».

Игра завершилась результативной ничьей 2:2. Хозяева вырвали ничью на 90+7 минуте благодаря голу Алекса Беренгера.

Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 78-й минуте, проведя 22 минуты (с учетом компенсированного времени).

В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 9-е место, имея 15 очков. «Атлетик» идет на 6-й позиции с 18 пунктами.

Ла Лига. 11-й тур, 29 октября.

Атлетик Бильбао – Валенсия – 2:2

Голы: де Маркос, 32, Беренгер, 90+7 – Перес, 62, Дуро, 68.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Перес (Валенсия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар де Маркос (Атлетик Бильбао).
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Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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