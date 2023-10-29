Валенсия поделила очки с Атлетиком. Яремчук отыграл 22 минуты
Завершился матч 11-го тура Ла Лиги
Сегодня, 29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании «Атлетик Бильбао» на своем поле принимал «Валенсию».
Игра завершилась результативной ничьей 2:2. Хозяева вырвали ничью на 90+7 минуте благодаря голу Алекса Беренгера.
Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 78-й минуте, проведя 22 минуты (с учетом компенсированного времени).
В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 9-е место, имея 15 очков. «Атлетик» идет на 6-й позиции с 18 пунктами.
Ла Лига. 11-й тур, 29 октября.
Атлетик Бильбао – Валенсия – 2:2
Голы: де Маркос, 32, Беренгер, 90+7 – Перес, 62, Дуро, 68.
#AthleticValencia 🦁🦇— Valencia CF (@valenciacf) October 29, 2023
⚽ 2-2 | FINAL DEL PARTIDO#ADNVCF pic.twitter.com/do4wOR4ifn
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 12-го тура между «Черноморцем» и «Шахтером» перенесен
В третьем раунде Франсис Нганну мощным ударом уронил Тайсона Фьюри