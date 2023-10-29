Валенсия поделила очки с Атлетиком. Яремчук отыграл 22 минуты

Сегодня, 29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании «Атлетик Бильбао» на своем поле принимал «Валенсию».

Игра завершилась результативной ничьей 2:2. Хозяева вырвали ничью на 90+7 минуте благодаря голу Алекса Беренгера.

Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 78-й минуте, проведя 22 минуты (с учетом компенсированного времени).

В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 9-е место, имея 15 очков. «Атлетик» идет на 6-й позиции с 18 пунктами.

Ла Лига. 11-й тур, 29 октября.

Атлетик Бильбао – Валенсия – 2:2

Голы: де Маркос, 32, Беренгер, 90+7 – Перес, 62, Дуро, 68.