ВИДЕО. Атлетико победил, в каждом матче Ла Лиги забили на последней минуте

29 октября в Ла Лиге три из четырех матчей сложились драматично. Иско на третьей компенсированной минуте принес «Бетису» победу над «Осасуной».

«Райо Вальекано» и «Атлетик» избегали поражений в домашних матчах соответственно с «Реал Сосьедадом» и «Валенсией», забивая на 90+. Причем в обеих играх хозяева открывали счет, затем давали гостям выйти вперед, после чего спасались. Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук вышел на замену на 78-й минуте вместо Уго Дуро (тот забил гол и сделал ассист), как раз при нем на поле «Атлетик» отыгрался.

«Атлетико» пропустил в компенсированное время от «Алавеса», но до конца игры оставалось меньше минуты, а команда Диего Симеоне к тому моменту вела в два мяча. Голы Родриго Рикельме и Альваро Мораты, забитые до перерыва, обеспечили «матрасникам» победу. «Атлетико» по потерянным очкам идет вровень с «Реалом» и «Жироной», которые делят лидерство.

Ла Лига

11-й тур

«Бетис» – «Осасуна» – 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 45+1 (1:0), Рубен Гарсия, 85 (1:1), Иско, 90+3 (2:1).

«Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад» – 2:2

Голы: Мумин, 31 (1:0), Оярсабаль, 41 (1:1), Оярсабаль, 65, пенальти (1:2), Бебе, 90+1 (2:2).

«Атлетик» – «Валенсия» – 2:2

Голы: Де Маркос, 32 (1:0), Фран Перес, 62 (1:1), Уго Дуро, 68 (1:2), Беренгер, 90+7 (2:2).

«Атлетико» – «Алавес» – 2:1

Голы: Рикельме, 26 (1:0), Мората, 45+1 (2:0), Гевара, 90+6 (2:1).