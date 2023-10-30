Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги

29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» на своем поле принимал «Алавес».

Мадридский клуб одержал убедительную победу со счетом 2:1. За «матрасников» сегодня забивали Родриго Рикельме и Альваро Мората. Гол престижа в конце игры гости забили усилиями Андера Гевара.

Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Барселону» и поднялся на третье место Ла Лиги. В активе мадридцев 25 очков.

Ла Лига. 11-й тур, 29 октября.

Атлетико Мадрид – Алавес – 2:1

Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 – Гевар, 90+6.

Другие результаты игрового дня чемпионата:

Бетис – Осасуна – 2:1

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.