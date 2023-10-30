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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
29.10.2023 22:00 – FT 2 : 1
Алавес
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Испания
30 октября 2023, 00:08 | Обновлено 30 октября 2023, 00:12
43
0

Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги

Матрасники победили со счетом 2:1

30 октября 2023, 00:08 | Обновлено 30 октября 2023, 00:12
43
0
Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико Мадрид – Алавес

29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» на своем поле принимал «Алавес».

Мадридский клуб одержал убедительную победу со счетом 2:1. За «матрасников» сегодня забивали Родриго Рикельме и Альваро Мората. Гол престижа в конце игры гости забили усилиями Андера Гевара.

Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Барселону» и поднялся на третье место Ла Лиги. В активе мадридцев 25 очков.

Ла Лига. 11-й тур, 29 октября.

Атлетико Мадрид – Алавес – 2:1

Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 – Гевар, 90+6.

Другие результаты игрового дня чемпионата:

Бетис – Осасуна – 2:1
Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Атлетико Мадрид Алавес Альваро Мората
Источник Sport.ua
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