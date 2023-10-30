Мадридский Атлетико победил Алавес и поднялся на третье место Ла Лиги
Матрасники победили со счетом 2:1
29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» на своем поле принимал «Алавес».
Мадридский клуб одержал убедительную победу со счетом 2:1. За «матрасников» сегодня забивали Родриго Рикельме и Альваро Мората. Гол престижа в конце игры гости забили усилиями Андера Гевара.
Благодаря этой победе «Атлетико» опередил «Барселону» и поднялся на третье место Ла Лиги. В активе мадридцев 25 очков.
Ла Лига. 11-й тур, 29 октября.
Атлетико Мадрид – Алавес – 2:1
Голы: Рикельме, 26, Мората, 45+1 – Гевар, 90+6.
Другие результаты игрового дня чемпионата:
Бетис – Осасуна – 2:1
Райо Вальекано – Реал Сосьедад – 2:2
¡𝐕𝐀𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐒!➕3️⃣ pic.twitter.com/7qLqpaOs0S— Atlético de Madrid (@Atleti) October 29, 2023
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