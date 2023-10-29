В воскресенье, 29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании отношения выяснят «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».

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Игра начнется в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире поединок «Атлетик» – «Валенсия» покажет телеканал MEGOGO.

В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 8 место, имея 14 очков. «Атлетик» идет на 6-й позиции с 17 пунктами.

Атлетик – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция