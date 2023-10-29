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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
29.10.2023 19:30 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 октября 2023, 13:49 | Обновлено 29 октября 2023, 14:21
65
0

Атлетик – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 октября в 19:30 по Киеву матч Ла Лиги

29 октября 2023, 13:49 | Обновлено 29 октября 2023, 14:21
65
0
Атлетик – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетик – Валенсия

В воскресенье, 29 октября, в матче 11-го тура чемпионата Испании отношения выяснят «Атлетик Бильбао» и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра начнется в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире поединок «Атлетик» – «Валенсия» покажет телеканал MEGOGO.

В таблице Ла Лиги «Валенсия» занимает 8 место, имея 14 очков. «Атлетик» идет на 6-й позиции с 17 пунктами.

Атлетик – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Атлетик Бильбао Валенсия смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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