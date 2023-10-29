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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 17:46 | Обновлено 29 октября 2023, 18:04
216
0

Олег ГОЛОДЮК: «Мы не довольны результатом»

Тренер «Металлиста 1925» – о матче с «Ворсклой»

29 октября 2023, 17:46 | Обновлено 29 октября 2023, 18:04
216
0
Олег ГОЛОДЮК: «Мы не довольны результатом»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал матч 12-го тура УПЛ против «Ворсклы» (ничья 2:2):

«По тому, как развивался матч, мы недовольны результатом. Сегодня на поле мы увидели настоящую команду. Все поддерживали друг друга. Через труд, мы переживем этот момент. Главное - не опускать руки, голову и через тренировки исправлять ситуацию.

Сидоров - очень важный игрок для нас. Мы его поддерживали и будем поддерживать. По нему было видно, что психологически он очень переживал, что не мог забить. Мы надеемся, что этот гол придаст ему уверенности в будущем.

Наверное, мы были готовы ко второму тайму только на словах. Надо было выйти и как минимум первые минуты тайма отыграть очень надежно. Однако это наш не первый пропущенный гол сразу после перерыва. С этим нужно что-то делать, искать ответы».

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Источник УПЛ-ТВ
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