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Брест
29.10.2023 14:00 – FT 2 : 3
ПСЖ
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Франция
29 октября 2023, 16:40 |
149
0

Лига 1. ПСЖ вырвал победу над Брестом, дубль Мбаппе

Чемпионы додавили соперника на последних минутах

29 октября 2023, 16:40 |
149
0
Лига 1. ПСЖ вырвал победу над Брестом, дубль Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

В десятом туре Лиги 1 «ПСЖ» одержал тяжелую выездную победу над «Брестом» со счетом 3:2. Дубль на счету Килиана Мбаппе, при чем победный гол он забил на 89-й минуте, сначала не реализовав пенальти, но затем удачно сыграв на добивании.

Лига 1. 10-й тур

Брест – ПСЖ – 2:3
Голы: Мунье 43, Ле Дуарон 52 – Заир-Эмери 16, Мбаппе 28, 89

На 89-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти (вратарь)

Благодаря этой победе «ПСЖ» вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 21 очком в 10 матчах. Лидирует «Ницца» с 22 баллами.

Вчера «Ланс» разгромил «Нант» 4:0.

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Лига 1 (Франция) ПСЖ Брест (Франция) Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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