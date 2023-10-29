Лига 1. ПСЖ вырвал победу над Брестом, дубль Мбаппе

В десятом туре Лиги 1 «ПСЖ» одержал тяжелую выездную победу над «Брестом» со счетом 3:2. Дубль на счету Килиана Мбаппе, при чем победный гол он забил на 89-й минуте, сначала не реализовав пенальти, но затем удачно сыграв на добивании.

Лига 1. 10-й тур

Брест – ПСЖ – 2:3

Голы: Мунье 43, Ле Дуарон 52 – Заир-Эмери 16, Мбаппе 28, 89

На 89-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти (вратарь)

Благодаря этой победе «ПСЖ» вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 21 очком в 10 матчах. Лидирует «Ницца» с 22 баллами.

Вчера «Ланс» разгромил «Нант» 4:0.