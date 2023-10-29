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Чемпионат Франции
Брест
29.10.2023 14:00 – FT 2 : 3
ПСЖ
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Франция
29 октября 2023, 19:47 | Обновлено 29 октября 2023, 20:05
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Брест – ПСЖ – 2:3. Дубль Килиана Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура французской Лиги 1

29 октября 2023, 19:47 | Обновлено 29 октября 2023, 20:05
198
0
Брест – ПСЖ – 2:3. Дубль Килиана Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях одержал победу над «Брестом» со счетом 3:2.

Победный дубль оформил звездный форвард парижан Килиан Мбаппе.

Победный гол он забил на 89-й минуте – не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании.

Лига 1. 10-й тур, 29 октября

Брест – ПСЖ – 2:3

Голы: Мунье, 43, Ле Дуарон, 52 – Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 28, 89.

Незабитый пенальти: Мбаппе, 89

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Заир-Эмери, 16 мин.

ГОЛ! 1:1. Мбаппе, 28 мин.

ГОЛ! 1:2. Мунье, 43 мин.

ГОЛ! 2:2. Ле Дуарон, 52 мин.

ГОЛ! 2:3. Мбаппе 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Мунье (Брест).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Варрен Заир-Эмри (ПСЖ).
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Лига 1 (Франция) Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ видео голов и обзор Варрен Заир-Эмери
Источник Sport.ua
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