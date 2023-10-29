Брест – ПСЖ – 2:3. Дубль Килиана Мбаппе. Видео голов и обзор матча
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В матче 10-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях одержал победу над «Брестом» со счетом 3:2.
Победный дубль оформил звездный форвард парижан Килиан Мбаппе.
Победный гол он забил на 89-й минуте – не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании.
Лига 1. 10-й тур, 29 октября
Брест – ПСЖ – 2:3
Голы: Мунье, 43, Ле Дуарон, 52 – Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 28, 89.
Незабитый пенальти: Мбаппе, 89
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Заир-Эмери, 16 мин.
ГОЛ! 1:1. Мбаппе, 28 мин.
ГОЛ! 1:2. Мунье, 43 мин.
ГОЛ! 2:2. Ле Дуарон, 52 мин.
ГОЛ! 2:3. Мбаппе 89 мин.
События матча
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