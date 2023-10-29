Брест – ПСЖ – 2:3. Дубль Килиана Мбаппе. Видео голов и обзор матча

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях одержал победу над «Брестом» со счетом 3:2.

Победный дубль оформил звездный форвард парижан Килиан Мбаппе.

Победный гол он забил на 89-й минуте – не реализовал пенальти, но удачно сыграл на добивании.

Лига 1. 10-й тур, 29 октября

Брест – ПСЖ – 2:3

Голы: Мунье, 43, Ле Дуарон, 52 – Заир-Эмери, 16, Мбаппе, 28, 89.

Незабитый пенальти: Мбаппе, 89

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Заир-Эмери, 16 мин.

ГОЛ! 1:1. Мбаппе, 28 мин.

ГОЛ! 1:2. Мунье, 43 мин.

ГОЛ! 2:2. Ле Дуарон, 52 мин.

ГОЛ! 2:3. Мбаппе 89 мин.