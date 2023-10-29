ВИДЕО. Ланс разгромил Нант в матче с двумя пенальти

Завершились два матча 10-го тура французской Лиги 1. В обоих победу одержали хозяева. Но по разным сценариям. «Реймс» додавил «Лорьян» в последней 10-минутке благодаря голу Уилсона-Эсбранда.

А вот «Ланс» не оставил ни единого шанса «Нанту». Вице-чемпион Франции забил четыре безответных мяча. Дубль сделал Флориан Сотока. Впрочем, оба мяча он провел с пенальти. «Ланс», который провалил старт, с 12 очками поднялся на девятое место.

Лига 1

10-й тур

«Реймс» – «Лорьян» – 1:0

Гол: Уилсон-Эсбранд, 84 (1:0).

«Ланс» – «Нант» – 4:0

Голы: Сотока, 27, пенальти (1:0), Медина, 58 (2:0), Сотока, 72, пенальти (3:0), Эль-Айнауи, 89 (4:0).