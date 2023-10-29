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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 12:02 | Обновлено 29 октября 2023, 12:33
230
0

Минай – Верес. Команды назвали составы на поединок УПЛ

Соперники встретятся в рамках 12-го тура

29 октября 2023, 12:02 | Обновлено 29 октября 2023, 12:33
230
0
Минай – Верес. Команды назвали составы на поединок УПЛ
УПЛ

В 13:00 по киевскому времени в Минае возьмет старт матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный одноименный клуб «Минай» и «Верес» из Ровно.

Стали известны стартовые составы команд.

Минай – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Мельник, Витенчук, Кораблин, Гечев, Солдат, Твердохлеб, Одарюк, Гуничев.

«Верес»: Когур – Курко, Жулио Сезар, Шестаков, Марусич, Яго, Кучеренко, Балан, Вл-в Шарай, Кухарук, Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес».

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стартовые составы Минай - Верес Верес Ровно Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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