Минай – Верес. Команды назвали составы на поединок УПЛ

В 13:00 по киевскому времени в Минае возьмет старт матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный одноименный клуб «Минай» и «Верес» из Ровно.

Стали известны стартовые составы команд.

Минай – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Минай»: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Мельник, Витенчук, Кораблин, Гечев, Солдат, Твердохлеб, Одарюк, Гуничев.

«Верес»: Когур – Курко, Жулио Сезар, Шестаков, Марусич, Яго, Кучеренко, Балан, Вл-в Шарай, Кухарук, Шевченко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес».