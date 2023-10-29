Минай – Верес. Команды назвали составы на поединок УПЛ
Соперники встретятся в рамках 12-го тура
В 13:00 по киевскому времени в Минае возьмет старт матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный одноименный клуб «Минай» и «Верес» из Ровно.
Стали известны стартовые составы команд.
Минай – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Минай»: Бандура – Немчанинов, Кравчук, Мельник, Витенчук, Кораблин, Гечев, Солдат, Твердохлеб, Одарюк, Гуничев.
«Верес»: Когур – Курко, Жулио Сезар, Шестаков, Марусич, Яго, Кучеренко, Балан, Вл-в Шарай, Кухарук, Шевченко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 28 октября в саудовском Эр-Рияде состоялось большое шоу бокса
Английский экс-футболист – о боксерском поединке между Тайсоном Фьюри и Франсисом Нганну