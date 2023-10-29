ЛНЗ – Оболонь. Известны составы на матч УПЛ

В 13:00 по киевскому времени в Черкассах на «Черкассы-Арене» начнется матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят местный клуб ЛНЗ и «Оболонь» из Киева.

Стали известны стартовые составы команд.

ЛНЗ – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

ЛНЗ: Пеньков – Калюжный, Шестаков, Бойко, Г.Пасич, Норенков, Хобленко, Тищенко, Муравский, Ковалев, Стасюк.

«Оболонь»: Рыбка – Осман, Карась, Приймак, Фатеев, Мороз, Черненко, Груша, Слободян, Чернов, Краснопир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Оболонь».