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Италия
29 октября 2023, 05:04 | Обновлено 29 октября 2023, 05:05
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АЛЛЕГРИ: «Ювентус много бил, но так мало получил»

Тяжелая победа вывела «Старую синьору» на первое место в Серии А

29 октября 2023, 05:04 | Обновлено 29 октября 2023, 05:05
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0
АЛЛЕГРИ: «Ювентус много бил, но так мало получил»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о матче с «Вероной» (1:0).

«Я очень доволен сегодняшней победой ребят, они это заслужили. У нас было так много ударов, но мы так мало получили. Мы оставались аккуратными на протяжении всего матча и продолжали работать до самых жизненно важных минут. Сегодня было непросто, но «Ювентус» показал отличную игру во всех аспектах.

Мы должны крепко стоять на земле. Эти три очка уводят нас немного дальше от пятого места. Теперь нам просто нужно свыкнуться с этим чувством и не увлекаться тем, что мы уже сделали. Вы всегда получаете импульс от победы, но нам нужен баланс. Уверенность в команде растет, и вы можете видеть это по их спокойному подходу к играм», – цитирует Массимилиано Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

Сегодня «Старую синьору» с первого места могут потеснить «Интер» и «Милан». От пятого места «Ювентус» оторвался на шесть очков, сыграв на один матч больше конкурентов.

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Массимилиано Аллегри пресс-конференция Ювентус Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник ФК Ювентус
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