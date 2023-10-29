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  4. ВИДЕО. Ювентус на последних секундах дожал Верону
Италия
29 октября 2023, 03:50 |
44
0

ВИДЕО. Ювентус на последних секундах дожал Верону

Перед тем судьи отменили два гола «Старой синьоры».

29 октября 2023, 03:50 |
44
0
ВИДЕО. Ювентус на последних секундах дожал Верону
Getty Images/Global Images Ukraine

Субботняя программа 10-го тура Серии А не получилась результативной. «Сассуоло» и «Болонья» обменялись голами в первом тайме, на чем и успокоились.

Единственный гол Буонджорно принес «Торино» выездную победу над «Лечче».

Мойзе Кин мог стать автором дубля в матче с «Вероной», но оба его гола отменили. «Ювентусу» пришлось ждать седьмой компенсированной ко второму тайму минуты, пока не забьет Андреа Камбьязо.

Серия А

10-й тур

«Сассуоло» – «Болонья» – 1:1

Голы: Зиркзее, 3 (0:1), Болока, 44 (1:1).

«Лечче» – «Торино» – 0:1

Гол: Буонджорно, 41 (0:1).

«Ювентус» – «Верона» – 1:0

Гол: Камбьязо, 90+7 (1:0).

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видео голов и обзор Ювентус Верона Лечче Торино Сассуоло Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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