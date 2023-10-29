ВИДЕО. Ювентус на последних секундах дожал Верону

Субботняя программа 10-го тура Серии А не получилась результативной. «Сассуоло» и «Болонья» обменялись голами в первом тайме, на чем и успокоились.

Единственный гол Буонджорно принес «Торино» выездную победу над «Лечче».

Мойзе Кин мог стать автором дубля в матче с «Вероной», но оба его гола отменили. «Ювентусу» пришлось ждать седьмой компенсированной ко второму тайму минуты, пока не забьет Андреа Камбьязо.

Серия А

10-й тур

«Сассуоло» – «Болонья» – 1:1

Голы: Зиркзее, 3 (0:1), Болока, 44 (1:1).

«Лечче» – «Торино» – 0:1

Гол: Буонджорно, 41 (0:1).

«Ювентус» – «Верона» – 1:0

Гол: Камбьязо, 90+7 (1:0).