ВИДЕО. Ювентус на последних секундах дожал Верону
Перед тем судьи отменили два гола «Старой синьоры».
Субботняя программа 10-го тура Серии А не получилась результативной. «Сассуоло» и «Болонья» обменялись голами в первом тайме, на чем и успокоились.
Единственный гол Буонджорно принес «Торино» выездную победу над «Лечче».
Мойзе Кин мог стать автором дубля в матче с «Вероной», но оба его гола отменили. «Ювентусу» пришлось ждать седьмой компенсированной ко второму тайму минуты, пока не забьет Андреа Камбьязо.
Серия А
10-й тур
«Сассуоло» – «Болонья» – 1:1
Голы: Зиркзее, 3 (0:1), Болока, 44 (1:1).
«Лечче» – «Торино» – 0:1
Гол: Буонджорно, 41 (0:1).
«Ювентус» – «Верона» – 1:0
Гол: Камбьязо, 90+7 (1:0).
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