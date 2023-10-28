Отмененный дубль. Ювентус на 90+7 вырвал 3 очка у Вероны и вышел в лидеры
Игра завершилась со счетом 1:0, мяч забил Андреа Камбьязо
28 октября состоялся матч 10-го тура Серии между командами «Ювентус» и «Верона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу туринской команды.
Дублем в этом поединке мог отметился Мойзе Кин, который забил на 13-й и 53-й минутах, однако дважды его гол был отменен.
Однако «Ювентус» все-таки смог вырвать победу. На 90+7-й отличился Андреа Камбьязо.
Сейчас туринцы занимают первое место в таблице чемпионата Италии. У команды 23 очка после. У ближайших преследователей «Интера» и «Милана» по 22 и 21 пункту соответственно, однако на 1 сыгранный тур меньше.
Серия А. 10-й тур. 28 октября
Ювентус – Верона – 1:0
Гол: Камбьязо, 90+7
Другие результаты дня:
- Сассуоло – Болонья – 1:1
- Лечче – Торино – 0:1
Таблица Серии А 2023/24
FT | VINCIAMO NOI.— JuventusFC (@juventusfc) October 28, 2023
Cambiaso nel finale: 3️⃣ punti ⚪️⚫️#JuveVerona pic.twitter.com/tf1vIPLZWJ
FINALE | #SassuoloBologna 1⃣-1⃣#ForzaSasol 🖤💚 pic.twitter.com/VxplKN1em8— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) October 28, 2023
INSIEME❤️🔥#SFT | #LecceTorino pic.twitter.com/6i07Z5VTXp— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 28, 2023
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