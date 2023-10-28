Отмененный дубль. Ювентус на 90+7 вырвал 3 очка у Вероны и вышел в лидеры

28 октября состоялся матч 10-го тура Серии между командами «Ювентус» и «Верона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу туринской команды.

Дублем в этом поединке мог отметился Мойзе Кин, который забил на 13-й и 53-й минутах, однако дважды его гол был отменен.

Однако «Ювентус» все-таки смог вырвать победу. На 90+7-й отличился Андреа Камбьязо.

Сейчас туринцы занимают первое место в таблице чемпионата Италии. У команды 23 очка после. У ближайших преследователей «Интера» и «Милана» по 22 и 21 пункту соответственно, однако на 1 сыгранный тур меньше.

Серия А. 10-й тур. 28 октября

Ювентус – Верона – 1:0

Гол: Камбьязо, 90+7

Другие результаты дня:

Сассуоло – Болонья – 1:1

Лечче – Торино – 0:1

Таблица Серии А 2023/24