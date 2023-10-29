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  4. МОРОЗКО: «Матч с Зарей был даже больше, чем за 6 очков»
Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 03:17 |
36
0

МОРОЗКО: «Матч с Зарей был даже больше, чем за 6 очков»

Игрок «Полесья» считает эту победу очень важной

29 октября 2023, 03:17 |
36
0
МОРОЗКО: «Матч с Зарей был даже больше, чем за 6 очков»
ФК Полесье. Евгений Морозко

Защитник «Полесья» Евгений Морозко дал комментарий после победного матча с «Зарей» (1:0).

«Заря» – очень хорошая команда, боевая. Они хорошо подготовились к нам. На сегодняшнюю игру повлияли и погодные условия. В первом тайме мы играли лучше, а во втором пришлось много обороняться. Слава богу, мы завоевали три очка и идем дальше.

Во втором тайме я играл не совсем на своей позиции, нужно было сыграть слева в защите. Я считаю, что получилось неплохо, но главное, что выиграли. Мы, конечно, очень хотели победить. Эта игра была для нас, как за 6 очков, а то и больше. Сегодня наш день. Дальше кубок, а дальше будет дальше», — цитирует Евгения Морозко официальный сайт «Полесья».

Также матч против «Зари» прокомментировал ассистент главного тренера «Полесья» Владимир Кныш.

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Полесье Житомир Заря Луганск Заря - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Евгений Морозко
Источник ФК Полесье
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