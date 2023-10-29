МОРОЗКО: «Матч с Зарей был даже больше, чем за 6 очков»
Игрок «Полесья» считает эту победу очень важной
Защитник «Полесья» Евгений Морозко дал комментарий после победного матча с «Зарей» (1:0).
«Заря» – очень хорошая команда, боевая. Они хорошо подготовились к нам. На сегодняшнюю игру повлияли и погодные условия. В первом тайме мы играли лучше, а во втором пришлось много обороняться. Слава богу, мы завоевали три очка и идем дальше.
Во втором тайме я играл не совсем на своей позиции, нужно было сыграть слева в защите. Я считаю, что получилось неплохо, но главное, что выиграли. Мы, конечно, очень хотели победить. Эта игра была для нас, как за 6 очков, а то и больше. Сегодня наш день. Дальше кубок, а дальше будет дальше», — цитирует Евгения Морозко официальный сайт «Полесья».
Также матч против «Зари» прокомментировал ассистент главного тренера «Полесья» Владимир Кныш.
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