МОРОЗКО: «Матч с Зарей был даже больше, чем за 6 очков»

Защитник «Полесья» Евгений Морозко дал комментарий после победного матча с «Зарей» (1:0).

«Заря» – очень хорошая команда, боевая. Они хорошо подготовились к нам. На сегодняшнюю игру повлияли и погодные условия. В первом тайме мы играли лучше, а во втором пришлось много обороняться. Слава богу, мы завоевали три очка и идем дальше.

Во втором тайме я играл не совсем на своей позиции, нужно было сыграть слева в защите. Я считаю, что получилось неплохо, но главное, что выиграли. Мы, конечно, очень хотели победить. Эта игра была для нас, как за 6 очков, а то и больше. Сегодня наш день. Дальше кубок, а дальше будет дальше», — цитирует Евгения Морозко официальный сайт «Полесья».

Также матч против «Зари» прокомментировал ассистент главного тренера «Полесья» Владимир Кныш.