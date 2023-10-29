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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 02:33 | Обновлено 29 октября 2023, 02:36
109
0

КНЫШ: «Для Полесья каждый следующий матч самый важный»

Житомиряне сохранили второе место в УПЛ

29 октября 2023, 02:33 | Обновлено 29 октября 2023, 02:36
109
0
КНЫШ: «Для Полесья каждый следующий матч самый важный»
ФК Полесье. Владимир Кныш

Ассистент главного тренера «Полесья» Владимир Кныш поделился впечатлениями от матча с «Зарей» (1:0).

«В каждой игре есть хорошие моменты. Что-то не позволяет сделать соперник. Сегодня что-то лучше получалось в первом тайме, но были и хорошие моменты во втором.

Были, конечно, и проблемы, которые мы увидели. После игры мы еще раз детально разложим по полочкам, будем работать дальше и исправлять то, что не получилось.

Тройная замена в перерыве была вызвана разными причинами, потому что, например, для Лукаса Тейлора – это первая игра в старте и мы поняли, что во втором тайме ему будет труднее, Шаповал в хороших кондициях, но имеет мало игровой практики, поэтому ему может быть тяжело. Потому вышли те, кто имел чуть больше игр и сейчас в тонусе.

«Заря» тоже хорошо играет на мяче, поэтому нам тоже нужно было усиливаться. Скажу, что у ребят неплохо получилось. Мы не смотрим в таблицу, но я скажу, что на настроение команды такие победы влияют. Впереди важные игры, но для нас каждая следующая игра – самая главная. Вот, например, сегодня была самая главная игра. Теперь самая главная – следующая. Так настраиваться легче и правильнее, потому что дурак мыслью богатеет, а нужно идти шаг за шагом», — приводит слова Владимира Кныша официальный сайт «Полесья».

Напомним, что победа над «Зарей» помогла «Полесью» сохранить второе место в таблице УПЛ с 25 очками.

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Владимир Кныш Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Заря Луганск Заря - Полесье пресс-конференция
Источник ФК Полесье
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