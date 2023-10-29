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Украина. Премьер лига
29 октября 2023, 02:15 | Обновлено 29 октября 2023, 02:16
69
0

БРАЖКО: «Положительным состояние Динамо сейчас не назовешь»

Киевляне снова потеряли очки

29 октября 2023, 02:15 | Обновлено 29 октября 2023, 02:16
69
0
БРАЖКО: «Положительным состояние Динамо сейчас не назовешь»
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко дал комментарий после матча с «Колосом» (1:1).

«В первом тайме сыграли хорошо – владели инициативой, забили гол, держали мяч. На второй тайм, наверное, вышли чуть-чуть расслабленными, и как-то все пошло не по нашему плану – где-то не добежали, не дожали… В общем, на мой взгляд, игра складывалась хорошо для нас, только результат подкачал.

В принципе, после удаления Ваната стало меньше атак с нашей стороны, больше нужно было играть в обороне. Но при этом были моменты, чтобы вырвать победу. Теперь необходимо настраиваться на максимальный результат в каждом следующем поединке.

Ваната никто не критиковал. Это футбол, с каждым может произойти такое.

Мы не выигрываем уже три матча подряд, а нужно выигрывать в каждом. Будем теперь делать все от себя зависящее и отдаваться на поле в следующих поединках.

Конечно, положительным состояние нашей команды не назовешь. Мы понимаем, сколько потеряно очков. Так что нужно лучше тренироваться, играть в матчах, и тогда все будет зависеть только от нас», – цитирует Владимира Бражко официальный сайт «Динамо».

Напомним, что «Динамо» занимает седьмое место в таблице УПЛ с 16 очками. Но у киевлян есть три игры в запасе.

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Владимир Бражко Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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