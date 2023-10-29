Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
29.10.2023 17:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 октября 2023, 01:05 | Обновлено 29 октября 2023, 01:25
70
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура АПЛ

29 октября 2023, 01:05 | Обновлено 29 октября 2023, 01:25
70
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября состоится матч 10-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Время начала встречи – 17:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Ливерпуль – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?
Футбол | 28 октября 2023, 22:50 0
Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?
Отбил пенальти и пропустил между ног. Какая оценка Трубина за матч Бенфики?

«Орлы» не сумели обыграть «Каза Пию»

В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд
Футбол | 28 октября 2023, 20:34 2
В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд
В матче с Колосом Динамо установило личный рекорд

Гостевая голевая серия киевлян достигла 29 игр

Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Футбол | 28.10.2023, 16:57
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Падение продолжается. Динамо в меньшинстве упустило победу над Колосом
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Бокс | 29.10.2023, 00:05
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Где смотреть онлайн бой Тайсон Фьюри – Франсис Нганну
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Футбол | 28.10.2023, 20:30
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
Украина сенсационно проиграла Таиланду на ЧМ. Теперь надо побеждать Чехию
28.10.2023, 10:23 12
Футбол
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
ВИДЕО. Супряга набрал супер-форму под руководством экс-тренера Зеленского
27.10.2023, 11:50 10
Футбол
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
Стали известны все участницы 1/2 финала на малом Итоговом турнире WTA 2023
27.10.2023, 17:27 6
Теннис
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
Вице-чемпионов мира по socca из Украины не допустили на ЧМ по мини-футболу
27.10.2023, 05:01 4
Футбол
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
28.10.2023, 21:30 2
Футбол
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна вторая полуфиналистка малого Итогового турнира WTA 2023
27.10.2023, 12:06
Теннис
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
Снова лидеры. Жирона после выхода Цыганкова вырвала 3 очка у Сельты на 90+1
28.10.2023, 00:05 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем