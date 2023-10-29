29.10.2023 17:30 - : -
Англия29 октября 2023, 01:05 | Обновлено 29 октября 2023, 01:25
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 10-го тура АПЛ
29 октября 2023, 01:05 | Обновлено 29 октября 2023, 01:25
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29 октября состоится матч 10-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
Время начала встречи – 17:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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