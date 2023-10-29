29 октября состоится матч 10-го тура АПЛ между командами «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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Поединок пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Время начала встречи – 17:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция